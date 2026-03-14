2 ICC ट्रॉफी जिताने वाले Gautam Gambhir की अभी असली अग्निपरीक्षा बाकी, दिग्गज सौरव गांगुली ने समझाई पूरी बात

Sourav Ganguly on Gautam Gambhir Coaching: करीब 2 साल पहले टीम इंडिया के हेड कोच बने गौतम गंभीर ने बतौर कोच आईसीसी की 2 ट्रॉफी जीत ली हैं. सबसे पहले 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता, फिर टी20 विश्व कप 2026 में ऐतिहासिक विजय हासिल की. वह आईसीसी खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कोच बन गए हैं, लेकिन अभी उनकी अग्निपरीक्षा बाकी है. ऐसा हम नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के दिग्गज 'दादा' यानी सौरव गांगुली का मानना है. गांगुली ने बताया कि गंभीर के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है और उन्हें क्या करने की जरूरत है.

सौरव गांगुली के अनुसार, टीम इंडिया के मौजूदा कोच गौतम गंभीर की असली परीक्षा साल 2027 में दक्षिण अफ्रीका की धरती पर होने वाला वनडे वर्ल्ड कप है, जहां परिस्थितियां कठिन होंगी. यह वही मंच है, जहां टीम इंडिया साल 2023 में हुए वनडे विश्व कप के फाइनल में मिली हार का जख्म भरना चाहेगी.

आखिर क्या बोले सौरव गांगुली?

गांगुली ने एक इंटरव्यू में कहा कि 'व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनकी (गंभीर) असली परीक्षा 2027 में साउथ अफ्रीका में होगी. वहां की परिस्थितियां उन्हें परखेंगी, लेकिन मुझे भरोसा है कि उनके पास जो टीम है, उसके साथ वे सही नतीजे हासिल करेंगे.'

Add Zee News as a Preferred Source

वनडे विश्व कप 2027 कई मायनों में खास होगा. टीम इंडिया 2023 की हार का जख्म भरना चाहेगी. यह विश्व कप भारत के दो महान क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा के करियर का आखिरी वर्ल्ड कप भी हो सकता है, जबकि बतौर कोच गौतम गंभीर का पहला वनडे विश्व कप होगा. इसलिए दबाव हर किसी पर होगा.

टेस्ट में प्रदर्शन सुधारना होगा

गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया को अपने घर यानी भारत में दो हार मिलीं. पहली तो न्यूजीलैंड ने 3-0 से टेस्ट सीरीज हराई थी. फिर साउथ अफ्रीका ने भी मात दी. इन हार के बाद सौरव गांगुली ने यह भी कहा कि गंभीर को टेस्ट क्रिकेट में टीम का प्रदर्शन बेहतर करना होगा.

सौरव गांगुली ने कहा कि 'रेड बॉल क्रिकेट में उन्हें और बेहतर करना होगा. इसके लिए पिच के बारे में कम सोचना होगा. इंग्लैंड सीरीज को ही देख लीजिए, वहां वह पिच को लेकर कुछ नहीं कर सके और नतीजे सामने हैं. भारत को घर में सिर्फ टर्निंग पिचों पर खेलने की जरूरत नहीं है. अच्छी पिचें अच्छे नतीजे देंगी.'

हालांकि ओवरऑल गांगुली ने बतौर कोच गंभीर पर पूरा भरोसा जताया है. उन्होंने कहा, 'गौतम बहुत अच्छे कोच हैं. बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से पहले भी मैंने कहा था कि उन्हें थोड़ा समय देना होगा. व्हाइट बॉल क्रिकेट में वह खासकर इन परिस्थितियों में बहुत अच्छे कोच हैं. उनके पास शानदार टीम है.'

ये भी पढ़ें: इस खिलाड़ी ने PSL छोड़ जॉइन की KKR तो तिलमिला गया PCB, अब उठाने जा रहा ये बड़ा कदम