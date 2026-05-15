Advertisement
trendingNow13218086
Hindi Newsक्रिकेटक्रिकेट के काले दौर का वो सच! गांगुली ने आधी रात को सचिन-कुंबले से क्या पूछा था? दादा ने सालों बाद तोड़ी चुप्पी

क्रिकेट के काले दौर का वो सच! गांगुली ने आधी रात को सचिन-कुंबले से क्या पूछा था? दादा ने सालों बाद तोड़ी चुप्पी

Match-Fixing Scandal 2000: पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने साल 2000 के मैच फिक्सिंग कांड के काले दौर का खुलासा किया. गांगुली ने बताया कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ से सीधे तौर पर क्या सवाल पूछे थे. इस विवाद ने भारतीय क्रिकेट को लंबे समय तक परेशान किया था.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 15, 2026, 02:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर
सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर

Sourav Ganguly Sachin Tendulkar Match-Fixing Scandal 2000: भारत के महान कप्तान सौरव गांगुली ने साल 2000 में हुए मैच फिक्सिंग विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है. हाल ही में एक पॉडकास्ट में 'दादा' खुलासा किया कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट के सबसे कठिन दौर में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले से व्यक्तिगत रूप से पूछा था कि क्या उन्हें कभी मैच फिक्सिंग के लिए संपर्क (approach) किया गया है? उस वक्त अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई क्रिकेटरों पर सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग के गंभीर आरोप लगे थे.

मैच फिक्सिंग कांड में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान हैंसी क्रोन्ये इस घोटाले के मुख्य आरोपी बनकर उभरे थे. भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद अज़हरुद्दीन और अजय जडेजा के नाम भी इसमें शामिल थे. इस कांड ने खेल की विश्वसनीयता को बुरी तरह प्रभावित किया था. इसके बाद गांगुली को 27 वर्ष की आयु में टीम की कप्तानी सौंपी गई थी. उन्होंने बताया कि उस समय उन्हें इस समस्या की गहराई का अंदाजा नहीं था.

गांगुली ने सचिन से क्या पूछा?

यूट्यूबर राज शमानी के पॉडकास्ट में गांगुली ने बताया कि कप्तान बनने से ठीक पहले उन्हें इन चीजों की जानकारी नहीं थी. उन्होंने सचिन और राहुल से सीधे पूछा, ''क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या किसी ने तुमसे संपर्क किया?'' गांगुली ने सचिन से विशेष रूप से पूछा था,''तुझे किसी ने पूछा?'' जिस पर सचिन ने मना कर दिया. यही सवाल उन्होंने अनिल कुंबले से भी किया और उनका जवाब भी 'नहीं' में था.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या फैंस का भरोसा फिर से जीतना संभव था?

वह दौर भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़े बदलाव का समय था. अजहरुद्दीन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया था, जबकि अजय जडेजा को पांच साल के लिए निलंबित किया गया था. ऐसे में गांगुली के कंधों पर न केवल एक नई टीम बनाने की जिम्मेदारी थी, बल्कि उन प्रशंसकों का भरोसा फिर से जीतने की चुनौती भी थी, जो इस घोटाले से बुरी तरह टूट चुके थे.

ये भी पढ़ें: वनडे कप्तानी बाकी है... जीत के बाद बुमराह का विस्फोटक बयान, गिल के लिए खतरे की घंटी?

सीनियर खिलाड़ियों को लीड करना था मुश्किल

गांगुली ने स्वीकार किया कि इतनी कम उम्र में नेतृत्व संभालना काफी चुनौतीपूर्ण था, खासकर उन सीनियर खिलाड़ियों की कप्तानी करना जिनके नेतृत्व में वे खुद खेल चुके थे. कोच्चि में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच की पूर्व संध्या पर टीम मीटिंग को संबोधित करते समय वे काफी नर्वस थे. उन्होंने अपनी पत्नी डोना से कहा था कि वे मीटिंग छोटी रखेंगे क्योंकि सचिन और अज़हर जैसे दिग्गज खिलाड़ी उनके कप्तान रह चुके थे.

ये भी पढ़ें: अय्यर या गिल नहीं, ये खिलाड़ी बनेगा भारत का अगला कप्तान! शास्त्री की पसंद ने चौंकाया

गांगुली ने भारतीय क्रिकेट फिर से जिंदा किया

कोच्चि में मिली जीत और फिर जमशेदपुर में गांगुली द्वारा लगाए गए शतक के बाद चीजें धीरे-धीरे पटरी पर लौटने लगीं. गांगुली की कप्तानी में भारत एक मजबूत शक्ति बनकर उभरा. भारत ने विदेशों में लगातार प्रदर्शन करना शुरू किया, जिसमें 2002 की नेटवेस्ट ट्रॉफी जीत, चैंपियंस ट्रॉफी (संयुक्त विजेता), पाकिस्तान में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत और 2003 विश्व कप के फाइनल तक पहुंचना शामिल था. गांगुली को उस नई पीढ़ी को तैयार करने का श्रेय दिया जाता है जिसने भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल दौर की नींव रखी.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Sourav GangulySachin Tendulkar

Trending news

मस्जिद में जगह नहीं, तो सड़क ही सही! सुवेंदु के अल्टीमेटम पर नमाजियों का पलटवार
suvendu adhikari
मस्जिद में जगह नहीं, तो सड़क ही सही! सुवेंदु के अल्टीमेटम पर नमाजियों का पलटवार
नया सियासी थ्रिलर, विजय की सीट से चुनाव लड़ेंगी एक्‍ट्रेस तृषा, सामने होंगे स्‍टालिन
Tamil Nadu Election 2026
नया सियासी थ्रिलर, विजय की सीट से चुनाव लड़ेंगी एक्‍ट्रेस तृषा, सामने होंगे स्‍टालिन
हाथ बांधे, पाइप से पीटा फिर... मेरठ की तरह मुंबई में ड्रम कांड, आशिक को लगाया ठिकाने
crime news
हाथ बांधे, पाइप से पीटा फिर... मेरठ की तरह मुंबई में ड्रम कांड, आशिक को लगाया ठिकाने
आपत्तिजनक 'कुर्बानी' विज्ञापन पर बवाल, मुंबई में दर्ज कराई गई FIR
Mumbai News
आपत्तिजनक 'कुर्बानी' विज्ञापन पर बवाल, मुंबई में दर्ज कराई गई FIR
PM ने UAE पर हुए हमलों की निंदा की, कहा- भारत आपके साथ है, हर संभव सहयोग करेंगे
PM Modi UAE Visit
PM ने UAE पर हुए हमलों की निंदा की, कहा- भारत आपके साथ है, हर संभव सहयोग करेंगे
कितना सोना खरीदना है कानूनी? ज्यादा हुआ तो लग सकता है जुर्माना, जानिए नए नियम
Gold Purchase Limit
कितना सोना खरीदना है कानूनी? ज्यादा हुआ तो लग सकता है जुर्माना, जानिए नए नियम
केरल के 'चाणक्‍य' ने किया वो काम, कांग्रेस के दिग्‍गज जिसको करने में रहे नाकाम!
Rahul Gandhi
केरल के 'चाणक्‍य' ने किया वो काम, कांग्रेस के दिग्‍गज जिसको करने में रहे नाकाम!
टूटने के मुहाने पर खड़ी पार्टी TMC! ममता बनर्जी के किस काम से नाराज हैं महिला सांसद?
Mamata Banerjee
टूटने के मुहाने पर खड़ी पार्टी TMC! ममता बनर्जी के किस काम से नाराज हैं महिला सांसद?
बड़ा फैसला होगा! PM मोदी ने अचानक 21 मई को सभी मंत्रियों की बैठक क्‍यों बुलाई?
Narendra Modi
बड़ा फैसला होगा! PM मोदी ने अचानक 21 मई को सभी मंत्रियों की बैठक क्‍यों बुलाई?
दिल्ली BRICS मीटिंग में भिड़े ईरान-UAE! मिडिल ईस्ट जंग पर हुई तीखी बहस
BRICS summit
दिल्ली BRICS मीटिंग में भिड़े ईरान-UAE! मिडिल ईस्ट जंग पर हुई तीखी बहस