Advertisement
trendingNow13113509
Hindi Newsक्रिकेटसौरव गांगुली की इमरान खान पर खास डिमांड.. जेल में हाल-बेहाल, कहा- उन्हें सम्मान मिले..

सौरव गांगुली की इमरान खान पर खास डिमांड.. जेल में हाल-बेहाल, कहा- उन्हें सम्मान मिले..

Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं. पाकिस्तान की जेल में उनके हाल-बेहाल हैं. भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी इमरान खान के साथ सम्मान और उचित देखभाल के साथ व्यवहार करने की डिमांड रख दी है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 18, 2026, 07:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sourav Ganguly
Sourav Ganguly

Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं. पाकिस्तान की जेल में उनके हाल-बेहाल हैं. भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी इमरान खान के साथ सम्मान और उचित देखभाल के साथ व्यवहार करने की डिमांड रख दी है. जेल में उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ रही है. गांगुली की टिप्पणी पांच टेस्ट खेलने वाले देशों के 14 पूर्व अंतरराष्ट्रीय कप्तानों की एक संयुक्त अपील के बाद आई है.

पूर्व कप्तानों की अपील

क्रिकेट जगत के कुछ पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार से विश्व कप विजेता नेता के लिए जेल की स्थिति में सुधार और उचित चिकित्सा ध्यान सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है. द एज के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ग्रेग चैपल द्वारा शुरू की गई याचिका प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ को सौंपी गई थी. हस्ताक्षर करने वालों में भारत के महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर और कपिल देव के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ, इयान चैपल, बेलिंडा क्लार्क और किम ह्यूजेस, इंग्लैंड के माइक एथरटन और न्यूजीलैंड के जॉन राइट शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले सौरव गांगुली?

गांगुली ने संवाददाताओं से कहा,  'उन्होंने सही काम किया है. इसलिए, मुझे यकीन है कि इमरान खान की देखभाल और सम्मान किया जाना चाहिए.' पूर्व कप्तानों के लेटर में खान की बिगड़ती सेहत की खबरों पर गहरी चिंता जताई गई है. खासकर रावलपिंडी की अदियाला जेल में कैद के दौरान उनकी नजर में काफ़ी कमी आई, जहाँ उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में दो साल से अधिक समय से रखा गया है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनके जैसे कद के व्यक्ति को मानवीय व्यवहार, उनकी पसंद के स्पेशलिस्ट से मेडिकल केयर, रेगुलर परिवार से मिलने और बिना देर किए निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई का हक है.

ये भी पढ़ें.. CT 2029 और 2031 ODI वर्ल्ड कप.. भारत से छिन सकती है मेजबानी, क्यों टेंशन में ICC?

गावस्कर ने उठाई आवाज

अपील में दुश्मनी से परे सम्मान बढ़ाने में क्रिकेट की लंबे समय से चली आ रही भूमिका पर जोर दिया गया और अधिकारियों से तहजीब और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने का आग्रह किया गया. गावस्कर ने स्थिति को “बहुत बुरा” बताया और उनकी पुरानी दोस्ती का जिक्र किया जो उनके मैदान पर होने वाले मैचों से भी पहले की है. सपोर्टर्स का दावा है कि खान ने अपनी दाहिनी आँख की 85 परसेंट रोशनी खो दी है और उन्हें परिवार और निजी डॉक्टरों से मिलने में दिक्कत होती है. वह और उनकी पत्नी, बुशरा बीबी, अगस्त 2023 से जेल में हैं और हाल ही में हुई सजाओं के हिसाब से उन्हें कुल 31 साल की सजा हुई है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Sourav Ganguly

Trending news

सिर्फ पायजामा खोलने की कोशिश भी ‘Attempt to Rape’- SC ने बदला कानून का नजरिया
Supreme Court
सिर्फ पायजामा खोलने की कोशिश भी ‘Attempt to Rape’- SC ने बदला कानून का नजरिया
खत्म होने वाला है नोटों-सिक्कों का जमाना? डिजिटल करेंसी को क्यों बढ़ावा दे रही सरकार
DNA
खत्म होने वाला है नोटों-सिक्कों का जमाना? डिजिटल करेंसी को क्यों बढ़ावा दे रही सरकार
दाऊद के रास्ते पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, शूटरों की ऑनलाइन भर्ती का DNA टेस्ट
DNA
दाऊद के रास्ते पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, शूटरों की ऑनलाइन भर्ती का DNA टेस्ट
DNA: भारत और फ्रांस की सुपर पार्टनरशिप! दुश्मनों के होश उड़ाएगी नई डिफेंसी डील
DNA
DNA: भारत और फ्रांस की सुपर पार्टनरशिप! दुश्मनों के होश उड़ाएगी नई डिफेंसी डील
DNA: भारत में रील बनाना बन गया 'राष्ट्रीय आपदा'? नए 'आतंक' से कई परिवार तबाह
DNA
DNA: भारत में रील बनाना बन गया 'राष्ट्रीय आपदा'? नए 'आतंक' से कई परिवार तबाह
जल्द आएगी गुड न्यूज़! J&K को राज्य का दर्जा देने का मामला, क्या बोले उमर अब्दुल्ला?
Omar Abdullah
जल्द आएगी गुड न्यूज़! J&K को राज्य का दर्जा देने का मामला, क्या बोले उमर अब्दुल्ला?
कांग्रेस आलाकमान को मणिशंकर ने दे दी वॉर्निंग, बोले-मतभेदों में जीतती है पार्टी
Mani Shankar Aiyar
कांग्रेस आलाकमान को मणिशंकर ने दे दी वॉर्निंग, बोले-मतभेदों में जीतती है पार्टी
भारतीय मुसलमान की हो रही घर वापसी... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिन्दुओं से की अपील
RSS chief Mohan Bhagwat
भारतीय मुसलमान की हो रही घर वापसी... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिन्दुओं से की अपील
'यहां सब मांस-मछली खाता है...', किस मुद्दे पर सीएम ममता ने BJP पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
'यहां सब मांस-मछली खाता है...', किस मुद्दे पर सीएम ममता ने BJP पर साधा निशाना
क्या असम में फिर कांग्रेस ने कर दी पुरानी गलती? CM हिमंता ने दे दिया बड़ा दर्द
Himanta Biswa Sarma
क्या असम में फिर कांग्रेस ने कर दी पुरानी गलती? CM हिमंता ने दे दिया बड़ा दर्द