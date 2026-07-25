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IPL 2027 से पहले इस लीग में लगेगा रोमांच का तड़का, शेड्यूल का हुआ ऐलान, ओपनिंग मैच में किससे भिड़ेगी गांगुली की टीम?

फैंस साल खत्म होते ही आईपीएल का बेसब्री से इंतजार करते हैं. जहां रोमांच का तीसरा डोज देखने को मिलता है. अगले साल आईपीएल से पहले साउथ अफ्रीका टी20 लीग में रोमांच का तड़का लगेगा. 5वें सीजन के लिए शेड्यूल का ऐलान हो चुका है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 25, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:29 AM IST
IPL 2027 से पहले इस लीग में लगेगा रोमांच का तड़का, शेड्यूल का हुआ ऐलान, ओपनिंग मैच में किससे भिड़ेगी गांगुली की टीम?
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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