IPL 2027 से पहले इस लीग में लगेगा रोमांच का तड़का, शेड्यूल का हुआ ऐलान, ओपनिंग मैच में किससे भिड़ेगी गांगुली की टीम?

फैंस साल खत्म होते ही आईपीएल का बेसब्री से इंतजार करते हैं. जहां रोमांच का तीसरा डोज देखने को मिलता है. अगले साल आईपीएल से पहले साउथ अफ्रीका टी20 लीग में रोमांच का तड़का लगेगा. 5वें सीजन के लिए शेड्यूल का ऐलान हो चुका है. 17 जनवरी 2027 को सीजन का आगाज होगा और फाइनल मुकाबला 21 फरवरी को खेला जाएगा. ओपनिंग मैच में पूर्व भारतीय क्रिकेट सौरव गांगुली की टीम खेलने उतरेगी. सौरव गांगुली की कोचिंग वाली प्रिटोरिया कैपिटल्स का मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप से होगा. इस लीग का रोमांच चरम पर रहता है और फैंस चौकों-छक्कों की बौछार का जमकर लुत्फ उठाते हैं.