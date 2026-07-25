IPL 2027 से पहले इस लीग में लगेगा रोमांच का तड़का, शेड्यूल का हुआ ऐलान, ओपनिंग मैच में किससे भिड़ेगी गांगुली की टीम?

साउथ अफ्रीका टी20 लीग के 5वें सीजन के लिए शेड्यूल का ऐलान हो चुका है. 17 जनवरी 2027 को सीजन का आगाज होगा और फाइनल मुकाबला 21 फरवरी को खेला जाएगा. ओपनिंग मैच में पूर्व भारतीय क्रिकेट सौरव गांगुली की टीम खेलने उतरेगी. सौरव गांगुली की कोचिंग वाली प्रिटोरिया कैपिटल्स का मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप से होगा. इस लीग का रोमांच चरम पर रहता है और फैंस चौकों-छक्कों की बौछार का जमकर लुत्फ उठाते हैं.
फैंस साल खत्म होते ही आईपीएल का बेसब्री से इंतजार करते हैं. जहां रोमांच का तीसरा डोज देखने को मिलता है. अगले साल आईपीएल से पहले साउथ अफ्रीका टी20 लीग में रोमांच का तड़का लगेगा. 5वें सीजन के लिए शेड्यूल का ऐलान हो चुका है. 17 जनवरी 2027 को सीजन का आगाज होगा और फाइनल मुकाबला 21 फरवरी को खेला जाएगा. ओपनिंग मैच में पूर्व भारतीय क्रिकेट सौरव गांगुली की टीम खेलने उतरेगी. सौरव गांगुली की कोचिंग वाली प्रिटोरिया कैपिटल्स का मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप से होगा. इस लीग का रोमांच चरम पर रहता है और फैंस चौकों-छक्कों की बौछार का जमकर लुत्फ उठाते हैं.
प्रिटोरिया कैपिटल्स ने किया बदलाव
प्रिटोरिया कैपिटल्स ने अपनी लीडरशिप में बदलाव किया था. सौरव गांगुली को टीम का हेड कोच बनाया गया और अफ्रीका के स्टार ऑलराउंडर केशव महाराज को टीम की कमान सौंपी गई थी. पिछले दो सीजन टीम के लिए अच्छे नहीं रहे थे, जिसके चलते टीम में बदलाव हुआ और उसका असर भी देखने को मिला. टीम फाइनल तक पहुंच गई थी.
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ग्रीम स्मिथ ने आगामी सीजन के बारे में बात करते हुए कहा, "सीजन 5 की शुरुआत हमारे इतिहास के सबसे रोमांचक फाइनल में से एक के री-मैच से बेहतर तरीके से नहीं हो सकती. सनराइजर्स ईस्टर्न केप और प्रिटोरिया कैपिटल्स ने पिछले सीजन में केप टाउन में एक यादगार मैच खेला था और यह बहुत सही है कि जब 17 जनवरी 2027 को गकेबेरहा में सीजन शुरू होगा, तो मैदान पर यही दो टीमें आमने-सामने होंगी."