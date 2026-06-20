Indian Cricket Historic Day June 20: 20 जून की तारीख भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद खास है. इस दिन तीन खिलाड़ियों ने डेब्यू किया और आगे चलकर भारत के सबसे सफल कप्तानों में शुमार हुए. तीनों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रनों और शतकों के एवरेस्ट खड़े किए. तीनों ही 100 से अधिक टेस्ट मैच खेलने वाले दिग्गज बने. हम बात कर रहे हैं राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid), सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) और विराट कोहली (Virat Kohli) की.
आज से ठीक 30 साल पहले, 20 जून 1996 को लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर एक बेहद शांत और तकनीकी रूप से बेमिसाल बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा था, जिसका नाम था राहुल द्रविड़. द्रविड़ ने अपने पहले ही मैच में 95 रनों की जुझारू पारी खेलकर दुनिया को अपने इरादे जता दिए थे.
द्रविड़ ने भारत के लिए 1996 से 2012 के बीच कुल 504 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और 24,064 रन बनाए. उनके बल्ले से इंटरनेशनल क्रिकेट में 48 शतक और 145 अर्धशतक निकले. द्रविड़ ने भारतीय टीम की कप्तानी बेहद शानदार तरीके से संभाली और वह भारत के लिए 100 से अधिक टेस्ट खेलने वाले महानतम दिग्गजों की फेहरिस्त में शामिल हैं.
साल 1996 की 20 जून को लॉर्ड्स के उसी ऐतिहासिक टेस्ट मैच में राहुल द्रविड़ के साथ एक और बाएं हाथ के प्रिंस ने डेब्यू किया था. ये कोई और नहीं, बल्कि महान कप्तान सौरव गांगुली थे. गांगुली ने अपने डेब्यू मैच में ही शानदार शतक (131 रन) जड़कर सनसनी मचा दी थी.
उन्होंने भारत के लिए 1992 से 2008 तक खेला. इस दौरान अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 421 मैच खेलकर 18,433 रन बनाए. उनके नाम 38 शतक और 106 अर्धशतक दर्ज हैं. गांगुली ने भारतीय क्रिकेट को विदेशों में जीतना सिखाया. गांगुली भी भारत के लिए 113 टेस्ट मैच खेलकर 100+ क्लब का गौरवशाली हिस्सा बने.
लॉर्ड्स के उस ऐतिहासिक वाकये के ठीक 15 साल बाद यानी 20 जून 2011 को किंग्स्टन (वेस्टइंडीज) के मैदान पर भारतीय टेस्ट क्रिकेट के नए युग की शुरुआत हुई. इस दिन आधुनिक क्रिकेट के सबसे बड़े 'आइकन' विराट कोहली ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था.
साल 2008 में डेब्यू करने वाले कोहली आज भी वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया की रीढ़ हैं, हालांकि वह टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. कोहली ने अब तक 559 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 28,215 रन कूटे हैं. उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 85 शतक और 146 अर्धशतक हैं, जो सचिन तेंदुलकर के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा हैं. कोहली भारत के इतिहास के सबसे सफल टेस्ट कप्तान बने, जिनकी अगुवाई में भारत ने लगातार कई सालों तक टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 का स्थान बनाए रखा. कोहली भी 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेल चुके हैं.