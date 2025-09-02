ENG vs SA: 100 ओवर का मैच 272 गेंद में खत्म... 17 साल में पहली बार हुआ ऐसा, घर में बुरी तरह ढेर हुए इंग्लैंड के शेर
ENG vs SA: 100 ओवर का मैच 272 गेंद में खत्म... 17 साल में पहली बार हुआ ऐसा, घर में बुरी तरह ढेर हुए इंग्लैंड के शेर

ENG vs SA: साउथ अफ्रीका एक के बाद एक मैच में धांसू प्रदर्शन करती नजर आ रही है. ऑस्ट्रेलिया के नाक में दम करने के बाद अफ्रीकी टीम ने इंग्लैंड के शेरों को घर में ढेर कर दिया. पहले वनडे मैच में अफ्रीकी टीम ने 9 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. इंग्लैंड के खिलाफ वनडे के मामले में अफ्रीका ने कई रिकॉर्ड्स बनाए. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 02, 2025, 11:13 PM IST
ENG vs SA
ENG vs SA

ENG vs SA: साउथ अफ्रीका एक के बाद एक मैच में धांसू प्रदर्शन करती नजर आ रही है. ऑस्ट्रेलिया के नाक में दम करने के बाद अफ्रीकी टीम ने इंग्लैंड के शेरों को घर में ढेर कर दिया. पहले वनडे मैच में अफ्रीकी टीम ने 7 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. इंग्लैंड के खिलाफ वनडे के मामले में अफ्रीका ने कई रिकॉर्ड्स बनाए. इंग्लैंड की टीम अफ्रीका की धुआंधार गेंदबाजी के सामने 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और महज 131 रन पर ढेर हो गई थी. 

एकतरफा अंदाज में जीता मैच

132 रन का पीछा करते हुए अफ्रीका ने एकतरफा अंदाज में जीत दर्ज की. यह मुकाबला गेंदो के हिसाब से दोनों टीमों के बीच दूसरा सबसे छोटा वनडे मैच साबित हुआ. महज 272 गेंद में मैच खत्म हो गया. साल 2008 में इन दोनों टीमों के बीच 223 गेंद में मैच खत्म हुआ था. उस मैच के बाद यह दूसरा सबसे छोटा मैच है. 132 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफ्रीका की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे एडन मार्करम ने धमाकेदार शुरुआत की और पहले ओवर से ही इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. मार्करम ने महज 55 गेंदों पर 13 चौके और 2 छक्के लगाते हुए 86 रन की पारी खेली.

7 विकेट से जीत

मार्करम और रियान रिकल्टन के बीच पहले विकेट के लिए 121 रन की साझेदारी हुई. इसके बाद, 131 के स्कोर पर आदिल रशीद ने टीम को 2 झटके दिए. कप्तान बवुमा को उन्होंने 6 रन पर आउट किया. इसके ठीक अगली गेंद पर स्टब्स को बोल्ड कर दिया. इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए डेवाल्ड ब्रेविस ने रशीद पर छक्का लगाकर टीम को मैच जीता दिया. रिकल्टन 59 गेंद पर 31 रन बनाकर नाबाद रहे. दक्षिण अफ्रीका ने 20.5 ओवर में 3 विकेट पर 137 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीता.

ये भी पढे़ं.. 'क्या वह 14 साल का है..' वैभव सूर्यवंशी पर नितीश राणा चौंकाने वाला बयान, रैपिड फायर राउंड में उड़ाया गर्दा

केशव महाराज का शानदार प्रदर्शन

टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड 24.3 ओवर में 131 रन पर सिमट गई थी. दक्षिण अफ्रीका के लिए केशव महाराज और वियान मुल्डर ने बेहतरीन गेंदबाजी की. महाराज ने 5.3 ओवर में महज 22 रन देकर 4 विकेट लिए. वहीं, मुल्डर ने 7 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट लिए। नांद्रे बर्गर और लुंगी एंगिडी को 1-1 विकेट मिला.

ENG vs SA

;