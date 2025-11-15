Advertisement
बावुमा को 'बौना' कहने पर पहली बार आया साउथ अफ्रीका का रिएक्शन, जानिए बैटिंग कोच ने क्या कहा

जसप्रीत बुमराह ने बैटिंग कर रहे साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज टेंबा बवुमा को बौना कहा, जिसको लेकर साउथ अफ्रीकी टीम के बैटिंग कोच एश्वेल प्रिंस ने अपनी बात रखी है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 15, 2025, 03:08 AM IST
Ashwell Prince on Jasprit Bumrah Comment: भारतीय क्रिकेट टीम ने कोलकाता टेस्ट के पहले दिन ही दक्षिण अफ्रीका को 159 रन पर समेट दिया. टीम इंडिया के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह स्टार बनकर उभरे. बुमराह ने 5 विकेट झटके. अपने शानदार प्रदर्शन के बावजूद बुमराह अपने एक कमेंट की वजह से चर्चा में हैं. हालांकि दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजी कोच एश्वेल प्रिंस ने बुमराह की बात को लेकर किसी भी तरह का रिएक्शन देने और उसे विवादित बनाने से इनकार किया है.

क्या था पूरा मामला?
दरअसल, दक्षिण अफ्रीकी पारी के 13वें ओवर की जसप्रीत बुमराह की आखिरी गेंद कप्तान टेंबा बवुमा की जांघ पर लगी. इसके बाद बुमराह सहित तमाम इंडियन फील्डर्स ने एलबीडब्ल्यू की अपील की. अपील के बाद विकेटकीपर ऋषभ पंत और बुमराह संभावित रिव्यू पर चर्चा कर रहे थे, तभी स्टंप माइक पर 'बौना भी है' शब्द सुनाई दिया. आवाज जसप्रीत बुमराह की थी. इसे जसप्रीत बुमराह का बवुमा की लंबाई पर किया गया तंज माना जा रहा है.

प्रोटियाज कोच का रिएक्शन
बुमराह की तरफ से कहे शब्द पर जब दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजी कोच एश्वेल प्रिंस से रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने इनकार कर दिया. प्रिंस ने कहा कि इस पर कोई चर्चा नहीं होगी. ये पहला मौका है जब ये बात मेरे ध्यान में आई है. मुझे नहीं लगता कि मैदान पर जो कुछ हुआ है, उससे कोई परेशानी होगी. इस मुद्दे को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे.

विवाद रोकने की कोशिश?
प्रिंस के इनकार के बाद इस मुद्दे पर चर्चा थम सकती है. बात मैच की करें तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का दक्षिण अफ्रीका का फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ. अच्छी शुरुआत के बाद भी दक्षिण अफ्रीका 55 ओवर में 159 पर सिमट गई. सर्वाधिक 31 रन एडेन मार्कराम ने बनाए. जसप्रीत बुमराह ने 14 ओवर में 27 रन देकर 5 विकेट लिए. सिराज और कुलदीप ने 2-2 विकेट लिए. अक्षर पटेल को 1 विकेट मिला.

(इनपुट-आईएएनएस)

Jasprit BumrahTemba BavumaAshwell Prince

