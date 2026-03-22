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Hindi Newsक्रिकेटदक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 19 रनों से रौंदा, कॉनर रहे जीत के हीरो, 2-2 से बराबरी पर सीरीज

दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 19 रनों से रौंदा, कॉनर रहे जीत के हीरो, 2-2 से बराबरी पर सीरीज

दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज का आज चौथा मुकाबाल हुआ. इस मुकाबले में प्रोटियाज ने कीवियों को 19 रनों से रौंदकर सीरीज को 2-2 की बराबरी पर ला खड़ा कर दिया है. डिसाइडर बुधवार 25 मार्च को खेला जाएगा.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 22, 2026, 04:21 PM IST
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Image credit- X/proteas men
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दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने चौथे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को 19 रन से हराकर सीरीज में 2-2 की बराबरी कर ली है. वेलिंगटन में खेले गए इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए मेहमान टीम ने 164/5 का स्कोर खड़ा किया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी कीवी टीम 18.5 ओवर में 145 रन बनाकर ऑल आउट हो गई. अब सीरीज का निर्णायक मुकाबला 25 मार्च को खेला जाएगा. आइए इस मैच में बने खास रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं. इस जीत के हीरो रहे साउथ अफ्रीका के कॉनर एस्टरहुइजन ने 57 रनों की शानदार पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए जीत की बुनियाद रखी और बची कसर गेंदबाजों ने पूरी करते हुए टीम को 19 रनों ये मुकाबला जीता दिया. 

165 रनों का दिया था लक्ष्य

पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 164 रन बनाए. विकेटकीपर कॉनर एस्टरहुइजन ने शानदार अर्धशतक जमाया और 36 गेंदों में 57 रन बनाए. उनके अलावा रुबिन हरमन ने 28 रन और टोनी डी जोरजी ने 23 रन का योगदान दिया. इस तरह से साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 164 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया . 

19 रनों से प्रोटियाज की जीत

लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 18.5 ओवर में 145 रन पर ऑलआउट हो गई. कीवी टीम की तरफ से टिम रॉबिन्सन ने सबसे ज्यादा 32 रन बनाए. साउथ अफ्रीका के लिए गेराल्ड कोएत्जे ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके. इस जीत के साथ 5 मैचों की टी20 सीरीज 2-2 से बराबरी पर आ गई है. अब सीरीज का आखिरी मुकाबला 25 मार्च को खेला जाएगा. न्यूजीलैंड के बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप रहे और उनका एक खिलाड़ी भी नहीं चल सका और आखिर में दक्षिण अफ्रीका ने मुकाबला 19 रनों से अपने नाम किया.

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किसके नाम होगी सीरीज?

इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने सीरीज को 2-2 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है. ऐसे में 5 मैचों की टी20 सीरीज और भी ज्यादा रोमांचक हो गई है. इस सीरीज का आखिरी मुकाबला 25 मार्च को ओवल में खेला जाएगा और डिसाइडर होगा. देखना दिलचस्प होगा इस मुकाबले में जीत किसकी होती है. ये सीरीज एक रोमांचक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है. बुधवार को सीरीज के आखिरी मुकाबले में फैसला हो जाएगा. 

ये भी पढ़ें: IPL से ठीक पहले SRH में गरमा-गर्मी, 26 वर्षीय गेंदबाज ने लिया ईशान किशन से पंगा

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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