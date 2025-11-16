Advertisement
trendingNow13006740
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs SA: साउथ अफ्रीका ने लगाया अनोखा 'शतक', दुनिया की 4 टीमों ने ही किया ये कारनामा, भारत भी शामिल

IND vs SA: साउथ अफ्रीका ने कोलकाता में भारत को 30 रन से करारी शिकस्त देकर इतिहास रचा. अफ्रीका ने 15 साल से चल रहे भारत में जीत के सूखे को खत्म किया. हर तरफ इसके ही चर्चे देखने को मिले, लेकिन इसके अलावा भी अफ्रीका की टीम ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. साउथ अफ्रीका की टीम ने इस मैच को जीतकर अनोखा शतक भी लगा दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 16, 2025, 11:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

South Africa Team
South Africa Team

IND vs SA: साउथ अफ्रीका ने कोलकाता में भारत को 30 रन से करारी शिकस्त देकर इतिहास रचा. अफ्रीका ने 15 साल से चल रहे भारत में जीत के सूखे को खत्म किया. हर तरफ इसके ही चर्चे देखने को मिले, लेकिन इसके अलावा भी अफ्रीका की टीम ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. साउथ अफ्रीका की टीम ने इस मैच को जीतकर अनोखा शतक भी लगा दिया है. जिसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम भी दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों के क्लब में शामिल हो गई है. 

124 रन किए डिफेंड

दक्षिण अफ्रीका ने भारत जैसी टीम के सामने 124 रन का मामूली लक्ष्य डिफेंड कर लिया. भारतीय बल्लेबाजी फुस्स रही और पूरी टीम सिर्फ 93 रन पर सिमट गई. भारत के खिलाफ जीत हासिल करते ही दक्षिण अफ्रीका ने टेस्ट क्रिकेट के एक खास क्लब में जगह बना ली है. कोलकाता टेस्ट में भारत के खिलाफ मिली जीत टेस्ट मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की 100वीं जीत है.

Add Zee News as a Preferred Source

दुनिया में 4 टीमों ने किया ये कारनामा

टेस्ट क्रिकेट में पहले बल्लेबाजी करते हुए 100 या उससे अधिक जीत हासिल करने वाली दक्षिण अफ्रीका दुनिया की चौथी टेस्ट टीम बनी है. दक्षिण अफ्रीका से पहले ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत इस उपलब्धि को हासिल कर चुके हैं.
टेम्बा बवुमा की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने पिछले दो सालों में टेस्ट क्रिकेट में असाधारण प्रदर्शन किया है. बवुमा की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता.

ये भी पढे़ं.. INDA vs PAKA: पाकिस्तान की थकी आंखों को सुकून... 'ईद का चांद' बनी भारत पर जीत, जूनियर्स ने इंडिया ए को मात देकर बचाई लाज

पाकिस्तान को घर में दिया चैलेंज

पिछली बार चैंपियन बनने के बाद डब्ल्यूटीसी के अगले चक्र (2025-27) की शुरुआत भी अफ्रीका की टीम ने बेहद धमाकेदार अंदाज में की है. भारत, पाकिस्तान, और श्रीलंका जैसे देशों में टेस्ट जीतना ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, और दक्षिण अफ्रीका के लिए कभी भी आसान नहीं रहा. लेकिन दक्षिण अफ्रीका के लिए ये आसान लग रहा है. 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत दौरे से पहले दक्षिण अफ्रीका इतने ही टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तान दौरे पर थी। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज 1-1 से बराबर रही. भारत के खिलाफ भी अफ्रीका ने 1-0 से बढ़त बना ली है. दोनों टीमों के बीच दूसरा मुकाबला 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा जहां दोनों टीमों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind vs SA

Trending news

दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
Hoax Call News
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
bihar
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
bengaluru news
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!
weather update
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!
डॉक्टर से नेता तक का सफर...कितनी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की संपत्ति?
Rohini Acharya
डॉक्टर से नेता तक का सफर...कितनी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की संपत्ति?
दिल्ली ब्लास्ट के लिए उमर नबी को दी थी अपनी कार, NIA ने आमिर राशिद को किया गिरफ्तार
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के लिए उमर नबी को दी थी अपनी कार, NIA ने आमिर राशिद को किया गिरफ्तार
ट्रंप ने निकाल डाली पूरी खुन्नस..भारत ने अक्टूबर में रूस से खरीद डाला 'तेल का भंडार'
crude oil
ट्रंप ने निकाल डाली पूरी खुन्नस..भारत ने अक्टूबर में रूस से खरीद डाला 'तेल का भंडार'
'IAS अफसर के बच्चों की तुलना मजदूरों से...', आरक्षण पर फिर जस्टिस गवई का निशाना
reservation
'IAS अफसर के बच्चों की तुलना मजदूरों से...', आरक्षण पर फिर जस्टिस गवई का निशाना
'किडनी देने वाली बेटी आरोप लगा रही', लालू परिवार की कलह पर बोला ये मुस्लिम नेता
Bihar chunav results 2025
'किडनी देने वाली बेटी आरोप लगा रही', लालू परिवार की कलह पर बोला ये मुस्लिम नेता
दिल्ली धमाका मामले में कश्मीर से गिरफ्तार हुईं डॉक्टर प्रियंका शर्मा? जानिए सच्चाई
Delhi
दिल्ली धमाका मामले में कश्मीर से गिरफ्तार हुईं डॉक्टर प्रियंका शर्मा? जानिए सच्चाई