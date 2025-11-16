Advertisement
सनसनीखेज जीत... अफ्रीका के उलटफेर से सन्न हुआ भारतीय क्रिकेट, दिग्गजों ने अफ्रीका को सराहा

IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की हार का शोर उतना ही है जितने अफ्रीका की जीत के चर्चे हैं. टेम्बा बावुमा की कप्तानी वाली टीम ने 15 सालों से चल रहे जीत के सूखे को खत्म किया. भारत में इस उलटफेर के बाद क्रिकेट जगत के सदस्यों ने दक्षिण अफ्रीका की भारत पर 30 रनों की शानदार जीत पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ ला दी.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 16, 2025, 05:45 PM IST
IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की हार का शोर उतना ही है जितने अफ्रीका की जीत के चर्चे हैं. टेम्बा बावुमा की कप्तानी वाली टीम ने 15 सालों से चल रहे जीत के सूखे को खत्म किया. भारत में इस उलटफेर के बाद क्रिकेट जगत के सदस्यों ने दक्षिण अफ्रीका की भारत पर 30 रनों की शानदार जीत पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ ला दी. सभी ने इसे "सनसनीखेज और अद्भुत जीत" बताया. दोनों टीमें टेस्ट के तीसरे दिन ही परिणाम पर पहुँच गईं, क्योंकि गेंदबाजों ने पूरे आठ सत्रों तक मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा.

अफ्रीका का हरफनमौला प्रदर्शन

बल्लेबाजी के लिए मुश्किल पिच पर, प्रोटियाज टीम ने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया और साबित कर दिया कि वे मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन क्यों हैं. टेम्बा बावुमा की अगुवाई वाली टीम द्वारा 15 वर्षों में भारत में अपनी पहली जीत दर्ज करने के बाद कई पूर्व क्रिकेटरों ने एक्स पर अपने विचार साझा किए. जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स ने लिखा, 'बेहद शानदार जीत! शाबाश प्रोटियाज़। मैं निःशब्द हूं.' पूर्व भारतीय क्रिकेटर श्रीवत्स गोस्वामी ने कहा, 'और यही वजह है कि दक्षिण अफ्रीका किसी खास वजह से विश्व टेस्ट चैंपियन है! भारत और ईडन गार्डन्स का खचाखच भरा स्टेडियम बेहद निराश होगा."

अश्विन ने भी की तारीफ

इस बीच, रविचंद्रन अश्विन ने मेहमान टीम के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा, 'दक्षिण अफ्रीका के लिए शानदार परिणाम। शानदार खेल और प्रोटियाज़ ने अच्छा खेला.' मपुमेलेलो मबांग्वा ने लिखा 'अविश्वसनीय!! और भी अद्भुत!!!' पूर्व भारतीय खिलाड़ी इरफ़ान पठान ने भारत की बल्लेबाज़ी की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी क्षमता कम हो गई है, लेकिन उन्होंने विश्व टेस्ट चैंपियन के खेल की भी प्रशंसा की. उन्होंने कप्तान टेम्बा बावुमा की जुझारू पारी की भी सराहना की और कहा, 'दुनिया भर में टर्निंग ट्रैक पर स्पिन खेलने का कौशल निश्चित रूप से कम हो गया है, लेकिन भारत की इस तरह की बल्लेबाजी दिखाती है कि हमारी अपनी क्षमता भी कितनी कम हो गई है.' नरम हाथ, कलाई का काम, इन सबमें भारी गिरावट आई है। WTC दक्षिण अफ्रीका की शानदार जीत। दूसरी पारी में टेम्बा बावुमा की बल्लेबाजी मैच का मुख्य आकर्षण थी.'

ये भी पढ़ें.. IND vs SA: 'रन कैसे बनेंगे?' पुजारा का गंभीर से सीधा सवाल, समझा दिया पूरी पिच कंट्रोवर्सी का झोल

वेंकटेश प्रसाद भारत के प्रदर्शन से निराश

पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद भारत के प्रदर्शन से निराश दिखे. उन्होंने कहा, 'हालाँकि हम सफ़ेद गेंद वाले क्रिकेट में बेहतरीन रहे हैं, लेकिन ऐसी योजना के साथ हम खुद को शीर्ष टेस्ट टीम नहीं कह सकते. स्पष्टता के बिना चयन और अति-रणनीतिक सोच उल्टी पड़ रही है। इंग्लैंड में एक ड्रॉ सीरीज़ को छोड़कर, एक साल में टेस्ट मैचों में खराब परिणाम.'

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

Ind vs SA

