Advertisement
trendingNow13052885
Hindi Newsक्रिकेटबौना विवाद पर तेम्बा बावुमा ने तोड़ दी अपनी चुप्पी, जसप्रीत बुमराह के बर्ताव को लेकर दिया सनसनीखेज रिएक्शन

'बौना' विवाद पर तेम्बा बावुमा ने तोड़ दी अपनी चुप्पी, जसप्रीत बुमराह के बर्ताव को लेकर दिया सनसनीखेज रिएक्शन

'बौना' विवाद को लेकर साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है, जो क्रिकेट फैंस को हैरान करके रख देगा. तेम्बा बावुमा ने खुलासा है कि इस साल नवंबर में कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान 'बौना' कमेंट करने के बाद जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत ने उनसे माफी मांगी थी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 25, 2025, 12:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'बौना' विवाद पर तेम्बा बावुमा ने तोड़ दी अपनी चुप्पी, जसप्रीत बुमराह के बर्ताव को लेकर दिया सनसनीखेज रिएक्शन

'बौना' विवाद को लेकर साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है, जो क्रिकेट फैंस को हैरान करके रख देगा. तेम्बा बावुमा ने खुलासा है कि इस साल नवंबर में कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान 'बौना' कमेंट करने के बाद जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत ने उनसे माफी मांगी थी. बता दें कि इस साल नवंबर में साउथ अफ्रीका ने भारत दौरे पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को उसी के मैदान पर 2-0 से हराया था.

'बौना' विवाद पर तेम्बा बावुमा ने तोड़ दी अपनी चुप्पी

तेम्बा बावुमा ने कहा कि वह मैदान पर कही गई बातों को नहीं भूलते और उसे मोटिवेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय खिलाड़ियों से उनका कोई मनमुटाव नहीं है. तेम्बा बावुमा ने 'ईएसपीएनक्रिकइंफो' के लिए अपने एक कॉलम में लिखा, 'मुझे पता है कि मेरी तरफ से एक घटना हुई थी, जिसमें उन्होंने अपनी भाषा में मेरे बारे में कुछ कहा था. दिन के आखिर में भारत के दो सीनियर खिलाड़ी ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह, मेरे पास आए और उन्होंने माफी मांगी. जब माफी मांगी गई, तो मुझे पता नहीं था कि यह किस बारे में थी, मैंने उस समय यह सुना नहीं था और मुझे इसके बारे में अपने मीडिया मैनेजर से बात करनी पड़ी.'

Add Zee News as a Preferred Source

जसप्रीत बुमराह के बर्ताव को लेकर दिया सनसनीखेज रिएक्शन

तेम्बा बावुमा ने कहा, 'मैदान पर जो होता है, वह मैदान पर ही रह जाता है, लेकिन कही गई बातों को आप भूलते नहीं हैं. आप इसे फ्यूल और मोटिवेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में कोई दुश्मनी नहीं होती.' तेम्बा बावुमा ने अपने हेड कोच शुक्री कोनराड की 'ग्रोवेल' टिप्पणी पर भी बात कही है. तेम्बा बावुमा के मुताबिक कोच शुक्री कोनराड प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 'ग्रोवेल' शब्द का इस्तेमाल करने से बच सकते थे, जिससे काफी हंगामा हुआ. शुक्री कोनराड ने बाद में इस टिप्पणी के लिए माफी मांगी और कहा कि बात को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया.

'ग्रोवेल' टिप्पणी पर भी मचा था बवाल

तेम्बा बावुमा ने कहा, 'शु्क्री को भी अपनी 'ग्रोवेल' टिप्पणी के लिए कुछ आलोचना झेलनी पड़ी. उस तरफ मीडिया ने मुझ पर दबाव डाला. जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना, तो इसका स्वाद अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसने मुझे याद दिलाया कि टेस्ट सीरीज कितनी मुश्किल और कॉम्पिटिटिव थी और इसका क्या मतलब था.' तेम्बा बावुमा ने कहा, 'शु्क्री ने वनडे सीरीज के बाद बात की और उस मुद्दे को खत्म कर दिया. बाद में उन्होंने कहा कि वह बेहतर शब्द चुन सकते थे और मैं उनसे सहमत हूं.'

'जख्मों को फिर से न खोलें'

भारत में शानदार टेस्ट सीरीज जीत पर तेम्बा बावुमा ने कहा कि उन्हें पता था कि सीरीज मुश्किल होगी. तेम्बा बावुमा ने कहा, 'आप इसे इस तरह से मानना ​​नहीं चाहते, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो अभी भी रहते हैं. आप बस उम्मीद करते हैं कि आप उन जख्मों को फिर से न खोलें या उन पलों को फिर से न जिएं. मानसिक तौर पर ऐसा था, लेकिन पिछले अनुभव से भी, आपको पता होता है कि यह कितना मुश्किल होने वाला है.'

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Temba Bavuma

Trending news

'ट्रक ने खोया नियंत्रण और स्लीपर बस के फ्यूल टैंक से टकराया,' कर्नाटक हादसे पर IGP
Karnataka Bus accident
'ट्रक ने खोया नियंत्रण और स्लीपर बस के फ्यूल टैंक से टकराया,' कर्नाटक हादसे पर IGP
'राजनीति में विरोधी सिर्फ शत्रु नहीं होता...' अटलजी ने क्यों कही थी ये बात?
Atal Bihari Vajpayee birthday
'राजनीति में विरोधी सिर्फ शत्रु नहीं होता...' अटलजी ने क्यों कही थी ये बात?
'जाको राखे साइयां, मार सके...' 10 वीं मंजिल से गिरा 8वीं पर फंसा, कैसे टली अनहोनी?
Gujarat news
'जाको राखे साइयां, मार सके...' 10 वीं मंजिल से गिरा 8वीं पर फंसा, कैसे टली अनहोनी?
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
Political funding
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
All India Weather update
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
Atal Bihari Vajpayee
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
BMC elections
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
CM Siddaramaiah
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
Karnataka News
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
Atal Sansmaran
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल