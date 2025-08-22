पहले चला स्पिन का जादू, अब रफ्तार का कहर... कंगारुओं पर भारी अफ्रीका के शेर, 6 दिन में ले लिया बदला
South Africa vs Australia ODI Series: साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया से टी20 इंटरनेशनल सीरीज में मिली हार का बदला सिर्फ 6 दिन में ले लिया है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा वनडे जीतने के साथ ही साउथ अफ्रीका ने तीन मैचों की इस सीरीज पर कब्जा जमा लिया. पहला वनडे साउथ अफ्रीका ने 98 रन से जीता था. 

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 22, 2025, 06:10 PM IST
South Africa vs Australia ODI Series: साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया से टी20 इंटरनेशनल सीरीज में मिली हार का बदला सिर्फ 6 दिन में ले लिया है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा वनडे जीतने के साथ ही साउथ अफ्रीका ने तीन मैचों की इस सीरीज पर कब्जा जमा लिया. पहला वनडे साउथ अफ्रीका ने 98 रन से जीता था. 16 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में साउथ अफ्रीका को 2 विकेट से हराकर ये सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी. अब 6 दिनों के अंदर साउथ अफ्रीका ने वनडे सीरीज पर कब्जा जमाकर T20 सीरीज में मिली हार का हिसाब बराबर कर लिया है.

पहले स्पिन का चला जादू, अब रफ्तार से बरपाया कहर

साउथ अफ्रीका ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 98 रन से धूल चटाई थी. इस मुकाबले में केशव महाराज की स्पिन बॉलिंग की तूती बोली. भारतीय मूल के इस स्पिनर ने 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर को तहस नहस करने का काम किया. वहीं, अब दूसरे मुकाबले में लुंगी एनगिडी अपनी तेज रफ्तार बॉलिंग से ऑस्ट्रेलिया पर कहर बनकर टूटे. एनगिडी ने पंजा खोला. उनके 5 विकेट की मदद से साउथ अफ्रीका ने यह मैच 84 रन से जीता और सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बनाई.

ब्रिट्जके-स्टब्स का चला बल्ला

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मैथ्यू ब्रिट्जके और ट्रिस्टन स्टब्स अर्धशतक ठोके. 23 रन पर दो विकेट खोकर लड़खड़ाई पारी को टोनी-डि जोरजी ने ब्रिट्जके के साथ मिलकर संभाला. टोनी 38 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद ब्रिट्जके और स्टब्स ने अर्धशतक ठोके. ब्रिट्जके ने 88 रन की पारी खेली तो वहीं, स्टब्स के बल्ले से 74 रन निकले. ब्रिट्जके ने 8 चौके और दो छक्के लगाए. स्टब्स के बल्ले से 3 चौके और एक चौका निकला. इन दोनों की पारियों के बाद वियान मुल्डर और केशव महाराज के योगदान से साउथ अफ्रीका ने 49.1 ओवर में 277 रन तक पहुंच पाई.

ये भी पढ़ें: 100% विनिंग रेट... धोनी-रोहित से भी आगे पाकिस्तान का ये दिग्गज, एशिया कप के सबसे सफल कप्तानों की लिस्ट

200 रन भी नहीं बना पाया ऑस्ट्रेलिया

टारगेट का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज 200 रन तक भी नहीं पहुंच पाए. लुंगी एनगिडी ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को 193 रन पर ही समेट दिया. जोश इंग्लिस ने 87 रन की पारी जरूर खेली, लेकिन उनके किसी का साथ नहीं मिला. कैमरन ग्रीन ने 35 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया के बाकी बल्लेबाज फुस्स साबित हुए. नांद्रे बर्गर और सेनुरन मुथुसामी ने साउथ अफ्रीका के लिए दो-दो विकेट लिए.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

South Africa vs Australia

