IND vs SA: गंभीर की टीम को क्लीन स्वीप की चेतावनी.. अफ्रीका के कोच ने बजा दिया बिगुल, कहा- हम कभी हार..

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 17, 2025, 11:17 PM IST
IND vs SA: पहले टेस्ट में भारत के शेरों को घर में ढेर करने के बाद साउथ अफ्रीका की टीम ने क्लीन स्वीप की भी तैयारी कर ली है. टीम इंडिया अब ड्रॉ कर लाज बचाने की फिराक में होगी. इससे पहले ही साउथ अफ्रीका के कोच ने भारतीय टीम को क्लीन स्वीप का अलर्ट दे दिया है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच गुवाहाटी में 22 नवंबर को खेला जाएगा. साउथ अफ्रीका के हेड कोच शुकरी कोनराड की निगाहें दूसरे टेस्ट मैच को जीतकर भारत के खिलाफ सीरीज में 2-0 से 'क्लीन स्वीप' करने पर हैं, इसका इशारा उन्होंने खुद कर दिया है. 

15 साल बाद भारत में जीत

साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले टेस्ट में भारत को 30 रन से मात दी थी. अफ्रीका ने इस टेस्ट को तीन दिन में ही जीतकर खत्म कर दिया था. ये जीत अफ्रीका के लिए ऐतिहासिक साबित हुई. भारत में साउथ अफ्रीका की टीम ने 15 साल बाद जीत दर्ज की थी. अब जीत का ये सूखा खत्म करने के बाद अफ्रीकी टीम का आत्मविश्वास और भी बढ़ चुका है. अब दूसरे टेस्ट से पहले साउथ अफ्रीका के कोच का बयान फैंस के लिए जख्मों पर कील ठोकने से कम नहीं होगा. 

क्या बोले शुकरी कोनराड?

निर्णायक मुकाबले से पहले शुकरी कोनराड ने कहा, 'यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी. भारत आकर ईडन गार्डन्स में खेलना और कुछ ऐसा करना जो हमने 15 सालों से नहीं किया. यह बहुत बड़ी उपलब्धि है. हमने पाकिस्तान में एक टेस्ट मैच जीता, अब हमने यहां भी एक टेस्ट मैच जीता है, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है. आप किसी देश में टेस्ट मैच जीतने नहीं आते, आप सीरीज जीतना चाहते हैं.'

'हम हार नहीं मानते'

कोनराड ने आगे कहा, 'मुझे इस टीम पर बहुत गर्व है, क्योंकि खिलाड़ियों में आत्मविश्वास है. वे एक यूनिट के रूप में एकजुट होकर खेलते हैं. यह हमारी मानसिकता के लिए और आगे चलकर हमारे लिए भी अद्भुत होगा. हालांकि, हमारे पास वह क्षमता नहीं है जो कई टीमों के पास है, या हमने अभी तक उस क्षमता का उपयोग नहीं किया है. इसके बावजूद हमारी जो कमी है, उसे हम एक यूनिट के रूप में खेलने की अपनी क्षमता से पूरा कर लेते हैं. हम कभी हार नहीं मानते.'

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

