वेस्टइंडीज के बाद साउथ अफ्रीका क्रिकेट में बवाल, कोच ने दिया इस्तीफा, बताया बड़ा कारण

South Africa Cricket: वेस्टइंडीज क्रिकेट के बाद अब साउथ अफ्रीका में उठापठक देखने को मिला है. वेस्टइंडीज के टेस्ट कप्तान क्रैग ब्रैथवेट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. वहीं, बोर्ड ने रोवमैन पॉवेल को टी20 की कप्तानी से हटा दिया गया. उनके स्थान पर शाई होप को कप्तानी मिली है. अब साउथ अफ्रीका क्रिकेट के सामने भी एक नई परेशानी सामने खड़ी हो गई. रॉब वाल्टर ने दक्षिण अफ्रीका मेंस व्हाइट बॉल टीमों के मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है.

वाल्टर ने बताया कारण

क्रिकेट साउथ अफ्रीका (सीएसए) के एक बयान के अनुसार, वाल्टर ने 'व्यक्तिगत कारणों' से अपना इस्तीफा सौंप दिया है. उनके स्थान पर नए कोच के नाम का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है. 2023 में वाल्टर ने पूर्व विकेटकीपर मार्क बाउचर की जगह ली. उनका साउथ अफ्रीका क्रिकेट के साथ चार साल का कॉन्ट्रैक्ट था. उन्हें 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक के लिए कोच बनाया गया था. दो साल बाद टूर्नामेंट की मेजबानी साउथ अफ्रीका ही करेगा. उसके साथ नामीबिया और जिम्बाब्वे सह-मेजबान हैं.

Cricket South Africa (CSA) wishes to announce the resignation of the Proteas Men’s white-ball head coach, Rob Walter, effective 30 April 2025.

Walter has attributed his resignation to personal reasons, which CSA has accepted.

Walter, who has held the position since March… pic.twitter.com/IFeWGZ2U2T

— Proteas Men (@ProteasMenCSA) April 1, 2025