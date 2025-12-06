कोहली-रोहित ने निकाली हेकड़ी तो होश में आ गए साउथ अफ्रीकी कोच, 'गिड़गिड़ाने' वाले बयान पर अब क्या कह दिया?

India vs South Africa ODI: भारत ने साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज में मिली शर्मनाक हार का बदला ले लिया है. केएल राहुल की अगुवाई में टीम इंडिया ने तीन मैचों की वनडे शृंखला पर 2-1 से कब्जा जमाया. शनिवार को विशाखापत्तनम में खेले गए मुकाबले में भारत ने प्रोटियाज को 9 विकेट से रौंद दिया. सीरीज हारने के बाद साउथ अफ्रीका के हेड कोच शुक्री कॉनराड के मिजाज होश ठिकाने आ गए. उन्होंने अपने उस विवादित बयान पर सफाई दी है, जो उन्होंने गुवाहाटी टेस्ट के दौरान दिया था.

गुवाहाटी टेस्ट में साउथ अफ्रीका की टीम मजबूत स्थिति में थी. भारत की हार सामने देख हेड कोच शुक्री कॉनराड आउट ऑफ कंट्रोल हो गए. जब उनसे पूछा गया कि इतनी बढ़त हासिल करने के बावजूद टीम ने जल्दी पारी घोषित क्यों नहीं किया तो उन्होंने कहा, 'हम चाहते थे टीम इंडिया हमारे सामने गिड़गिड़ाए.'

साउथ अफ्रीकी कोच के बदले सुर

वनडे सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी हुई और दोनों ने मिलकर साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी. कोहली के सामने तो प्रोटियाज के गेंदबाज सही मायने में रहम के लिए गिड़गिड़ाते दिखे. विशाखापत्तनम में सीरीज गंवाने के बाद शुक्री कॉनराड मीडिया के सामने आए और अपने विवादित बयान पर सफाई दी. उन्होंने स्वीकार किया कि वह कोई बेहतर शब्द चुन सकते थे.

साउथ अफ्रीका के हेड कोच ने कहा, ''मैंने उस बारे में सोचा, मेरा इरादा कभी भी किसी को नाराज करने का नहीं था. मैं कोई बेहतर शब्द चुन सकता था. मेरी सोच बस इतनी थी कि भारत मैदान पर ज्यादा समय बिताए. शब्दों के चुनाव में सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन मेरा इरादा किसी को नाराज करने का नहीं था. विनम्र होना दक्षिण अफ़्रीकी टेस्ट टीम की नींव है.''

भारत ने 2-1 से सीरीज पर किया कब्जा

साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज को भारत ने 2-1 से जीत लिया. रांची में हुए पहले मैच में टीम इंडिया ने रोमांचक जीत हासिल की थी. इसके बद रायपुर में साउथ अफ्रीका ने वापसी की और सीरीज 1-1 की बराबरी पर थी. विशाखापत्तनम में हुए निर्णायक मैच में भारत का दबदबा देखने को मिला और केएल राहुल की अगुवाई वाली टीम ने 9 विकेट से मैच अपने नाम किया.

