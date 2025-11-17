स्पीड, स्विंग और खौफ...,दक्षिण अफ्रीका के इन 3 घातक गेंदबाजों से खौफ खाते थे बल्लेबाज

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने 1-0 से बढ़त ले ली है. भारतीय टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप रही. लेकिन पहले टेस्ट के दौरान दोनों ही टीमों के गेंदबाजी काफी दमदार रही थी. दक्षिण अफ्रीका की टेस्ट टीम में एक से एक दिग्गज गेंदबाज रहे हैं, जिन्होंने अपनी दमदार गेंदबाजी की बदौलत टेस्ट क्रिकेट में भरपूर कहर बरपाए हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास के 3 सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों के बारे में.

डेल स्टेन

स्टेन ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत साल 2004 में की थी. उन्होंने अपने करियर के दौरान खेले 93 टेस्ट मैचों ती 171 पारियों में 3.04 की शानदार इकोनॉमी रेट से 439 विकेट लेने का कारनामा किया है. बता दें कि स्टेन ने अपने करियर के दौरान 27 बार 4 विकेट हॉल और 26 बार 5 विकेट हॉल पूरा किया है. यही नहीं उन्होंने 5 बार 10 विकेट लेने का भी प्रचंड रिकॉर्ड स्थापित किया है. उनके करियर के दौरान बेस्ट प्रदर्शन 7/51 का रहा है. सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में डेल स्टेन नंबर 1 दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज हैं.

शॉन पोलाक

लिस्ट में नंबर 2 पर शॉन पोलॉक का नाम है. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए टेस्ट क्रिकेट के दौरान 108 मैचों की 202 पारियों में 2.39 की इकोनॉमी रेट से 421 विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम किया. उन्होंने 23 बार 4 विकेट हॉल तो 16 बार 5 विकेट हॉल पूरा किया था. साथ ही उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/87 का रहा है.

मखाया एंटिनी

लिस्ट में तीसरे और आखिरी पायदान पर दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज मखाया एंटिनी का नाम है. मखाया ने अपने करियर के दौरान दक्षिण अफ्रीका के लिए 101 टेस्ट मैच खेले और 190 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 3.23 की इकोनॉमी रेट से 390 विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम किया. उन्होंने अपने करियर के दौरान 19 बार 4 विकेट हॉल और 18 बार 5 विकेट हॉल पूरा करने का रिकॉर्ड स्थापित किया. साथ ही उनके करियर का बेस्ट स्कोर 7/37 का रहा.

