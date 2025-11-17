Advertisement
trendingNow13007429
Hindi Newsक्रिकेट

स्पीड, स्विंग और खौफ...,दक्षिण अफ्रीका के इन 3 घातक गेंदबाजों से खौफ खाते थे बल्लेबाज

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने 1-0 से बढ़त ले ली है. भारतीय टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप रही. लेकिन पहले टेस्ट के दौरान दोनों ही टीमों के गेंदबाजी काफी दमदार रही थी. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास के 3 सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों के बारे में.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Nov 17, 2025, 03:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

dale steyn
dale steyn

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने 1-0 से बढ़त ले ली है. भारतीय टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप रही. लेकिन पहले टेस्ट के दौरान दोनों ही टीमों के गेंदबाजी काफी दमदार रही थी. दक्षिण अफ्रीका की टेस्ट टीम में एक से एक दिग्गज गेंदबाज रहे हैं, जिन्होंने अपनी दमदार गेंदबाजी की बदौलत टेस्ट क्रिकेट में भरपूर कहर बरपाए हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास के 3 सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों के बारे में.

डेल स्टेन

स्टेन ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत साल 2004 में की थी. उन्होंने अपने करियर के दौरान खेले 93 टेस्ट मैचों ती 171 पारियों में 3.04 की शानदार इकोनॉमी रेट से 439 विकेट लेने का कारनामा किया है. बता दें कि स्टेन ने अपने करियर के दौरान 27 बार 4 विकेट हॉल और 26 बार 5 विकेट हॉल पूरा किया है. यही नहीं उन्होंने 5 बार 10 विकेट लेने का भी प्रचंड रिकॉर्ड स्थापित किया है.  उनके करियर के दौरान बेस्ट प्रदर्शन  7/51 का रहा है.  सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में डेल स्टेन नंबर 1 दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

शॉन पोलाक

लिस्ट में नंबर 2 पर शॉन पोलॉक का नाम है.  उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए टेस्ट क्रिकेट के दौरान 108 मैचों की 202 पारियों में 2.39 की इकोनॉमी रेट से 421 विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम किया. उन्होंने 23 बार 4 विकेट हॉल तो 16 बार 5 विकेट हॉल पूरा किया था. साथ ही उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/87 का रहा है. 

मखाया एंटिनी

लिस्ट में तीसरे और आखिरी पायदान पर दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज मखाया एंटिनी का नाम है. मखाया ने अपने करियर के दौरान दक्षिण अफ्रीका के लिए 101 टेस्ट मैच खेले और 190 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 3.23 की इकोनॉमी रेट से 390 विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम किया.  उन्होंने अपने करियर के दौरान 19 बार 4 विकेट हॉल और 18 बार 5 विकेट हॉल पूरा करने का रिकॉर्ड स्थापित किया. साथ ही उनके करियर का बेस्ट स्कोर 7/37 का रहा. 

ये भी पढ़ें : रिकॉर्डों का बादशाह, दक्षिण अफ्रीका के लिए टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट रन गेटर, नंबर 1 नाम सुन चौंक जाएंगे आप

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

dale stayenShaun Pollock

Trending news

यहां काले हिरणों की मौतों का आंकड़ा पहुंचा 30, कौन है जिम्मेदार; कब होगी कार्रवाई?
karnataka
यहां काले हिरणों की मौतों का आंकड़ा पहुंचा 30, कौन है जिम्मेदार; कब होगी कार्रवाई?
मस्जिद में मुलाकात फिर ब्रेनवॉश, डॉ.उमर के चंगुल से कैसे बचा जसीर बिलाल? जानें कहानी
Delhi blast
मस्जिद में मुलाकात फिर ब्रेनवॉश, डॉ.उमर के चंगुल से कैसे बचा जसीर बिलाल? जानें कहानी
मुगलों के आने से हजारों साल पहले बने थे ये 'अजूबे'! भारत की सबसे प्राचीन धरोहरें
Historic monuments in India
मुगलों के आने से हजारों साल पहले बने थे ये 'अजूबे'! भारत की सबसे प्राचीन धरोहरें
कांग्रेस को वोट देगा कौन? आपने कभी सोचा है... राहुल गांधी के नाम खुला खत
Rahul Gandhi
कांग्रेस को वोट देगा कौन? आपने कभी सोचा है... राहुल गांधी के नाम खुला खत
दिल्ली धमाके पर गलती मानें और फौरन दे दें इस्तीफा... वरिष्ठ नेता का केंद्र पर हमला
Delhi blast
दिल्ली धमाके पर गलती मानें और फौरन दे दें इस्तीफा... वरिष्ठ नेता का केंद्र पर हमला
'वुल्फ आवर' में आतंकी करते थे बात, मैडम सर्जन ग्रुप की थी अल्फा; बहुत बड़ा खुलासा
Delhi blast
'वुल्फ आवर' में आतंकी करते थे बात, मैडम सर्जन ग्रुप की थी अल्फा; बहुत बड़ा खुलासा
कश्मीर की समस्या लाल किले पर गूंजी, यहां कुछ भी ठीक नहीं... महबूबा का विवादित बयान
Mehbooba Mufti
कश्मीर की समस्या लाल किले पर गूंजी, यहां कुछ भी ठीक नहीं... महबूबा का विवादित बयान
'ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था, मौका मिला तो... आर्मी चीफ की पाकिस्तान को सीधी वॉर्निंग
Pakistan
'ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था, मौका मिला तो... आर्मी चीफ की पाकिस्तान को सीधी वॉर्निंग
तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
Biryani
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है