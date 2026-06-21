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महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत की पहली हार, 45 गेंद पर 81 रन बनाकर अफ्रीकी दिग्गज ने पलटा मैच

South Africa Women vs India Women: साउथ अफ्रीका ने मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए भारत को 158/7 के स्कोर पर सीमित कर दिया. इसके बाद 19.1 ओवर में 4 विकेट पर 161 रन बनाकर मैच को जीत लिया. उसके लिए मरिजान कैप ने 45 गेंद पर नाबाद 81 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 21, 2026, 10:54 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:54 PM IST
महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत की पहली हार, 45 गेंद पर 81 रन बनाकर अफ्रीकी दिग्गज ने पलटा मैच
Image Credit: साउथ अफ्रीका बनाम भारत महिला टी20 वर्ल्ड कप मैच. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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