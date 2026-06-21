South Africa Women vs India Women: मैनचेस्टर में रविवार को खेले गए आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को रोमांचक मैच में 6 विकेट से हरा दिया. टूर्नामेंट में बने रहने के लिए उसे हर हाल में जीत की आवश्यकता थी. अफ्रीकी दिग्गज मरिजान कैप ने एक ऐतिहासिक पारी खेली और मैच फिनिश किया. उन्होंने 45 गेंद पर नाबाद 81 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई. इस दौरान उनके बल्ले से 7 चौके और 4 छक्के निकले.
साउथ अफ्रीका ने मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए भारत को 158/7 के स्कोर पर सीमित कर दिया. इसके बाद 19.1 ओवर में 4 विकेट पर 161 रन बनाकर मैच को जीत लिया. मरिजान के अलावा तजनिम ब्रिट्स ने 36 गेंद पर 40 रन बनाए. भारत के लिए श्री चरणी ने 3 विकेट जरूर लिए, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला पाई. इस टूर्नामेंट में भारत की ये पहली हार है. उसने पिछले दो मैचों में पाकिस्तान और नीदरलैंड को हराया था. दूसरी ओर, साउथ अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया से हार मिली थी. उसने पाकिस्तान को परास्त किया था.
South Africa win by 6 wickets. #TeamIndia will now shift their focus to the next game against Bangladesh!
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— BCCI Women (@BCCIWomen) June 21, 2026
भारतीय टीम की मजबूत शुरुआत के बाद दक्षिण अफ्रीका ने बेहतरीन वापसी की. मरिजान कैप ने स्मृति मंधाना (17) को बोल्ड कर भारत को पहला झटका दिया, जिसके बाद शबनीम इस्माइल ने शेफाली वर्मा (31) का विकेट लिया. पावरप्ले के अंत तक दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और भारत का स्कोर 59/2 था.
अयाबोंगा खाका ने यास्तिका भाटिया को एलबीडब्ल्यू (lbw) आउट कर भारतीय बल्लेबाजी क्रम को और दबाव में डाल दिया. हालांकि भारत ने अपने शीर्ष तीन विकेट खो दिए थे, लेकिन रन बनाने की गति अच्छी बनी रही और 10 ओवर के बाद टीम का स्कोर 82/3 था.
अनुभवी खिलाड़ी नादिन डी क्लर्क और शबनीम इस्माइल ने शानदार स्पेल डालते हुए 15 ओवर में भारत को 116/5 के स्कोर पर धकेल दिया. जेमिमा रोड्रिग्ज को डी क्लर्क ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट किया, जबकि इस्माइल ने अपने अंतिम ओवर में कप्तान हरमनप्रीत कौर का महत्वपूर्ण विकेट लिया और केवल तीन रन दिए.
अपना 200वां टी20 मैच खेलने वाली हरमनप्रीत कौर इस उपलब्धि तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर (पुरुष और महिला दोनों में) बनीं. दक्षिण अफ्रीका ने पारी के दूसरे भाग में प्रभावशाली गेंदबाजी की और भारत की मजबूत बल्लेबाजी को 158/7 पर रोक दिया. आखिरी 10 ओवरों में भारत ने केवल 76 रन बनाए और चार विकेट गंवाए.
महिला टी20 वर्ल्ड कप में यह केवल दूसरी बार है जब भारतीय टीम ने बिना किसी व्यक्तिगत अर्धशतक के 150 का आंकड़ा पार किया है. भारत की ओर से शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन बनाए, जबकि दीप्ति शर्मा (29) और कप्तान हरमनप्रीत कौर (24) ने उपयोगी योगदान दिया. गेंदबाजी में दक्षिण अफ्रीका के लिए मरिज़ान कैप और शबनीम इस्माइल ने दो-दो विकेट चटकाए, जबकि म्लाबा, खाका और डी क्लर्क को एक-एक सफलता मिली.