27 साल में कोई कप्तान नहीं कर पाया ऐसा, तेम्बा बावुमा ने इंग्लैंड की धरती पर रच दिया इतिहास

साउथ अफ्रीका की टीम ने इंग्लैंड की धरती पर इतिहास रच दिया है. 27 साल में पहली बार साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड की धरती पर कोई वनडे सीरीज जीती है. तेम्बा बावुमा की कप्तानी में साउथ अफ्रीकी टीम ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है. लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए दूसरे वनडे मैच में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को 5 रन से हराकर एक रोमांचक जीत दर्ज की है. साउथ अफ्रीका ने इसी के साथ ही तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है. साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में खेला गया पहला वनडे मैच 7 विकेट से जीता था.

तेम्बा बावुमा ने इंग्लैंड की धरती पर रच दिया इतिहास

1998 के बाद से यह साउथ अफ्रीका की इंग्लैंड में पहली वनडे सीरीज जीत है. तेम्बा बावुमा अब ऐसे कप्तान बन गए हैं, जिन्होंने अपनी कप्तानी में साउथ अफ्रीका को इंग्लैंड की धरती पर 27 साल में पहली बार कोई बाइलेटरल वनडे सीरीज जिताई है. दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड में आखिरी बार 1998 में कोई वनडे सीरीज़ जीती थी, जब उन्होंने एडम हॉलिओके की टीम को 2-1 से हराया था. इस मौजूदा जीत से पहले, उन्होंने 2008, 2012, 2017 और 2022 में इंग्लैंड से चार वनडे सीरीज हारी थीं.

Add Zee News as a Preferred Source

इंग्लैंड की टीम वनडे सीरीज गंवा बैठी

इंग्लैंड ने मई 1998 में इंग्लैंड की सरजमीं पर खेली गई तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी. साउथ अफ्रीका ने उस सीरीज के शुरुआती दो मुकाबले जीते थे, जिसके बाद इंग्लैंड ने आखिरी मैच को सात विकेट से जीतकर अपनी लाज बचाई. इंग्लैंड की टीम एक बार फिर अपने ही घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज गंवा बैठी है. अब उसके पास सीरीज के तीसरे मुकाबले को जीतकर लाज बचाने का मौका होगा. सीरीज का अंतिम मुकाबला सात सितंबर को साउथैम्पटन में आयोजित होगा.

साउथ अफ्रीकी टीम ने 8 विकेट खोकर 330 रन बनाए

लंदन में गुरुवार देर रात खत्म हुए दूसरे वनडे मुकाबले की बात करें, तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने 8 विकेट खोकर 330 रन बनाए. टीम को एडन मार्करम और रयान रिकेल्टन ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों बल्लेबाजों के बीच 13.1 ओवरों में 73 रन की साझेदारी हुई. रिकेल्टन 33 गेंदों में 35 रन बनाकर पवेलियन लौटे. तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे कप्तान तेम्बा बावुमा महज चार रन बनाकर आउट हो गए. एडन मार्करम ने 64 गेंदों में एक छक्के और छह चौकों की मदद से 49 रन की पारी खेली. शानदार शुरुआत के बावजूद साउथ अफ्रीकी टीम 19 ओवरों तक तीन विकेट गंवाकर 93 रन ही बना सकी थी. यहां से मैथ्यू ब्रीत्जके ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ चौथे विकेट के लिए 147 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया.

इंग्लैंड की टीम 5 रन से मैच हार गई

ब्रीत्जके 77 गेंदों में 85 रन बनाकर आउट हुए. उनकी इस पारी में तीन छक्के और सात चौके शामिल थे. इनके अलावा स्टब्स ने 58, जबकि डेवाल्ड ब्रेविस ने 42 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर ने सर्वाधिक चार विकेट लिए, जबकि आदिल राशिद को दो सफलताएं हाथ लगीं. इनके अलावा जैकब बेथेल ने एक विकेट अपने नाम किया. इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम निर्धारित ओवरों में 9 विकेट खोकर 325 रन ही बना सकी. मेजबान टीम के लिए जोस बटलर और जो रूट ने 61-61 रन जुटाए, जबकि जैकब बेथेल ने 58 रन की पारी खेली, लेकिन इंग्लैंड को जीत नहीं दिला सके. साउथ अफ्रीका की तरफ से नांद्रे बर्गर ने तीन विकेट अपने नाम किए. केशव महाराज को दो सफलताएं हाथ लगीं.