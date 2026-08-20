'सचिन तेंदुलकर नहीं... ये है भारत का बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाज', 20014 रन और 47 शतक ठोकने वाले दिग्गज का बड़ा बयान

टेस्ट क्रिकेट के महान बल्लेबाजों की बात जब भी आती है, तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का कोई मुकाबला नहीं है. सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 15921 रन और सबसे ज्यादा 51 शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. सचिन तेंदुलकर का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर नाबाद 248 रन था. हालांकि साउथ अफ्रीका के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 20014 रन और 47 शतक ठोकने वाला एक दिग्गज बल्लेबाज कुछ अलग ही सोचता है. साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की तुलना करते हुए एक बड़ा बयान दिया है.
एबी डिविलियर्स के मुताबिक विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर से बेहतर बल्लेबाज थे. बता दें कि विराट कोहली ने भारत के लिए 123 टेस्ट मैचों की 210 पारियों में 9230 रन बनाए थे, जिसमें 30 शतक और 31 अर्धशतक शामिल रहे. इस दौरान विराट कोहली का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर नाबाद 254 रन रहा है. एबी डिविलियर्स के मुताबिक विराट कोहली ने विदेशों में खेले गए टेस्ट मैचों में भारत के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया है. हालांकि एबी डिविलियर्स ने इसका श्रेय सचिन तेंदुलकर को दिया है. एबी डिविलियर्स का मानना है कि सचिन तेंदुलकर ने ही सबसे पहले यह दिखाया था कि भारतीय बल्लेबाज विदेशों में भी अच्छा खेल सकते हैं.
एबी डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'मुझे सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी की याद आती है, जिन्होंने भारत के लिए यह ट्रेंड शुरू किया था. हालांकि, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जितने मजबूत नहीं थे. सचिन तेंदुलकर पहले ऐसे खिलाड़ी थे, जिन्होंने दिखाया कि सब-कॉन्टिनेंट का बल्लेबाज होने के बावजूद आप उछाल और सीमिंग पिचों पर अच्छा खेल सकते हैं. विराट कोहली ने इसे आगे बढ़ाया और स्टैंडर्ड को और ऊंचा सेट किया.'
हालांकि, रिकॉर्ड्स बताते हैं कि घर से बाहर खेलने के मामले में सचिन तेंदुलकर का पलड़ा भारी रहा है. सचिन तेंदुलकर के कुल 15921 टेस्ट रनों में से 8705 रन भारत के बाहर बने थे, जो उनके कुल रनों का लगभग 55% है. सचिन तेंदुलकर विदेशों में खेले गए टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं. विराट कोहली ने भारत के बाहर 66 टेस्ट मैचों में 4774 रन बनाए. अगर सिर्फ SENA देशों (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) की बात करें, तब भी सचिन तेंदुलकर का पलड़ा भारी है.
सचिन तेंदुलकर ने SENA देशों में 63 टेस्ट मैचों में 51.30 की औसत से 5387 रन बनाए, जिसमें 17 शतक और 23 अर्धशतक शामिल थे. वहीं, विराट कोहली ने SENA देशों में 46 टेस्ट मैचों में 42.08 की औसत से 3661 रन बनाए, जिसमें 12 शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं. एबी डिविलियर्स के अनुसार केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल जैसे बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के रास्ते पर चल रहे हैं. एबी डिविलियर्स ने कहा, 'अब केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल जैसे कई खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के नक्शेकदम पर चल रहे हैं.'