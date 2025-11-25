Advertisement
IND vs SA: हम चाहते थे टीम इंडिया गिड़गिड़ाए... साउथ अफ्रीका के कोच का खून खौलाने वाला बयान, अब क्या करेंगे गंभीर-पंत?

India vs South Africa 2nd Test: साउथ अफ्रीका ने दूसरी इनिंग में 260/5 के स्कोर पर पारी घोषित करने का फैसला किया. जब साउथ अफ्रीकी कोच से पूछा गया कि उन्होंने देर से डिक्लेयर क्यों किया तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो टीम इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 25, 2025, 07:33 PM IST
India vs South Africa 2nd Test: गुवाहाटी में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट जारी है. कोलकाता में मिली शर्मनाक हार के बाद अब टीम इंडिया इस मुकाबले में भी बुरी तरह फंस गई है. प्रोटियाज ने भारत के सामने 549 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है. जाहिर है, अफ्रीकी टीम इस समय ड्राइवर सीट पर है और ऐसे में उनके हेड कोच ने टीम इंडिया को ललकारा है. चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद दक्षिण अफ्रीका के कोच शुक्री कॉनराड ने बड़ा बयान दिया. 

चौथे दिन के स्टंप्स तक भारत ने दूसरी पारी में महज 27 रनों पर दो विकेट खो दिए. यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल सस्ते में पवेलियन लौट गए. इससे पहले साउथ अफ्रीका ने दूसरी इनिंग में 260/5 के स्कोर पर पारी घोषित करने का फैसला किया. जब साउथ अफ्रीकी कोच से पूछा गया कि उन्होंने देर से डिक्लेयर क्यों किया तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो टीम इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा.

'हम चाहते थे टीम इंडिया गिड़गिड़ाए' 

गुवाहाटी टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद साउथ अफ्रीका टीम के हेड कोच शुक्री कॉनराड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उनसे पूछा गया कि 500 रन की बढ़त के बाद भी पारी घोषित नहीं करने के पीछे क्या वजह थी? इसका जवाब देते हुए प्रोटियाज के हेड कोच ने कहा- 'हम चाहते थे टीम इंडिया गिड़गिड़ाए'.

गुवाहाटी टेस्ट जीतने के लिए भारत को करना होगा चमत्कार

साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट जीतने के लिए टीम इंडिया को वो करना होगा जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है. 5वें दिन किसी भी टीम ने 404 रन से ज्यादा नहीं बनाए हैं. डॉन ब्रैडमैन की अजेय ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 1948 में इंग्लैंड के खिलाफ हेडिंग्ले में 5वें दिन 404 रन बनाए थे. ये पहला मौका था जब किसी टीम ने 400 से अधिक रनों का सफल पीछा किया था.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

