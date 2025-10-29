SA W vs ENG W: 6 महीने में दूसरी ICC ट्रॉफी के लिए बजा बिगुल... अफ्रीका ने फाइनल का कटाया टिकट, देखते रह गए फिरंगी

Advertisement
SA W vs ENG W: महिला वर्ल्ड कप 2025 के लिए पहला फाइनलिस्ट तय हो चुका है. इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच सेमीफाइनल में रोमांचक मैच देखने को मिला. अफ्रीकी टीम ने 6 महीने में दूसरी आईसीसी ट्रॉफी के लिए बिगुल बजा दिया है. सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड को अफ्रीका की टीम ने 125 रन से बुरी तरह रौंदा. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 29, 2025, 10:09 PM IST
SA W vs ENG W: महिला वर्ल्ड कप 2025 के लिए पहला फाइनलिस्ट तय हो चुका है. इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच सेमीफाइनल में रोमांचक मैच देखने को मिला. अफ्रीकी टीम ने 6 महीने में दूसरी आईसीसी ट्रॉफी के लिए बिगुल बजा दिया है. सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड को अफ्रीका की टीम ने 125 रन से बुरी तरह रौंदा. जीत की नायक टीम की कप्तान लौरा वॉलवार्ट रहीं, जिन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों को रहम की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया. 

जून में आई थी ट्रॉफी

साउथ अफ्रीका की मेंस टीम ने जून के महीने में बाजी मारी थी. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में तेंबा बवुमा की कप्तानी वाली टीम ने ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी. अब अफ्रीका की महिला टीम ने आईसीसी ट्रॉफी का बिगुल बजा दिया है. अफ्रीका ने इंग्लैंड की टीम को सेमीफाइनल में एकतरफा अंदाज में शिकस्त दी. इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. जिसके बाद अफ्रीका की कप्तान ने ऐसा खूंटा गाड़ा कि बोर्ड पर रनों का अंबार लग गया. 

वॉलवार्ट ने ठोका शतक

महिला वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबले में लॉर्ड वॉलवार्ट शतक ठोकने वाली पहली बल्लेबाज साबित हुईं. उन्होंने 20 चौके और 4 छक्कों वाली इस पारी में 169 रन ठोके. तजमिन ब्रिट्ज ने 45 रन, मरिजन कप ने 42 जबकि अंत में क्लो ट्रयोन ने 33 रन ठोक टीम के स्कोर को 319 तक पहुंचा दिया. इसके बाद अफ्रीकी गेंदबाजों ने अपना जलवा दिखाया.

1 रन पर गिरे 3 विकेट

इंग्लैंड के सामने महिला वनडे का सबसे बड़ा चेज रखा था और टीम ने महज 1 रन के स्कोर पर अपने 3 बल्लेबाजों को खो दिया था. इसके बाद एलिस कैप्सी और कप्तान नेट सीवर ब्रंट ने शतकीय साझेदारी की और मैच में जान डाली. दोनों ने अर्धशतक ठोके लेकिन जीत के लिए काफी नहीं थी. पूरी टीम महज 194 के स्कोर पर सिमट गई. महिला वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 30 अक्टूबर को होगा जिसमें दूसरा फाइनलिस्ट तय होगा.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

