टी20 वर्ल्ड कप से पहले मजबूत हुई ये टीम, 4 फरवरी को भारत से प्रैक्टिस मैच, ट्रॉफी पर लगाई घात

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए मंच सज चुका है. टीमों की तैयारियों से ज्यादा बॉयकॉट के चर्चे हैं. इस बीच साउथ अफ्रीका की टीम और भी मजबूत हो चुकी है क्योंकि टीम के अनुभवी बाएं हाथ के बल्लेबाज डेविड मिलर को फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने की मंजूरी मिल गई है. इसकी पुष्टि खुद साउथ अफ्रीका ने की है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खिताबी सूखा खत्म करने के बाद साउथ अफ्रीका की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर भी घात लगाए बैठी है. पिछली बार टीम महज एक कदम से ट्रॉफी से चूक गई थी.
अफ्रीका ने की पुष्टि
सीएसए ने अपने बयान में कहा, 'प्रोटियाज मेंस टीम के बल्लेबाज डेविड मिलर को अगले महीने भारत और श्रीलंका में होने वाले आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए मेडिकल रूप से फिट घोषित कर दिया गया है. मिलर ने इस हफ्ते सफलतापूर्वक फिटनेस टेस्ट पास किया, उन्हें एसए20 के दौरान पार्ल रॉयल्स की तरफ से खेलते समय एडक्टर मांसपेशी में खिंचाव आया था. वह रविवार को टीम में शामिल होंगे.'
4 फरवरी को भारत से मुकाबला
एडन मार्करम की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका टीम को आगामी वर्ल्ड कप में ग्रुप डी में रखा गया है, जहां इस टीम के साथ अफगानिस्तान, कनाडा, न्यूजीलैंड और संयुक्त अरब अमीरात भी हैं. साउथ अफ्रीकी टीम 9 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कनाडा के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी. अपने वर्ल्ड कप अभियान से पहले साउथ अफ्रीका 4 फरवरी को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले जाने वाले एकमात्र वार्म-अप मैच में भारत से भिड़ेगा.
SA20 में इंजर्ड हुए थे मिलर
36 वर्षीय मिलर को एसए20 लीग के अपने आखिरी लीग मैच में पार्ल रॉयल्स की ओर से खेलते समय एडक्टर इंजरी हुई थी, लेकिन अब उन्हें वर्ल्ड कप में प्रोटियाज की तरफ से खेलने के लिए फिट घोषित कर दिया गया है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी। यह इवेंट भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में खेला जाना है. मिलर ने साउथ अफ्रीका की ओर से 133 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें 140.56 के स्ट्राइक रेट से 2630 रन बनाए. इससे पहले, साउथ अफ्रीका ने टोनी डी जोरजी और डोनोवन फेरीरा के हैमस्ट्रिंग इंजरी और कंधे में फ्रैक्चर के कारण बाहर होने के बाद रयान रिकेल्टन और ट्रिस्टन स्टब्स को टीम में शामिल किया था. तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी भी एसए20 में खेलते समय पैर की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि वह टी20 वर्ल्ड कप के लिए फिट हो जाएंगे.