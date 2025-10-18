Advertisement
श्रीलंका का हार का सिलसिला बरकरार, 10 विकेट से जीत के साथ सेमीफाइनल के करीब साउथ अफ्रीका

महिला वर्ल्ड कप 2025 में श्रीलंका की हार का सिलसिला जारी है. आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में 17 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए मैच में श्रीलंका को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 18, 2025, 01:33 AM IST
श्रीलंका का हार का सिलसिला बरकरार, 10 विकेट से जीत के साथ सेमीफाइनल के करीब साउथ अफ्रीका

महिला वर्ल्ड कप 2025 में श्रीलंका की हार का सिलसिला जारी है. आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में 17 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए मैच में श्रीलंका को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. बारिश से प्रभावित मैच 50 की जगह 20-20 ओवरों का हुआ, जिसमें साउथ अफ्रीका ने बाजी मारी. इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल के और करीब पहुंच गई है. साउथ अफ्रीका के पांचवें मैच में यह चौथी जीत है. टीम अंकतालिका में दूसरे स्थान पर आ गई है.

श्रीलंका ने जीता था टॉस 

श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 105 रन बनाए. श्रीलंका के लिए विस्मी गुनारत्ने ने 33 गेंद पर 34 रन बनाए. इसके अलावा चमारी अट्टापट्टू ने 11, हर्षिता समरविक्रमा ने 13, कविशा दिल्हारी ने 14, और निलाक्षिका सिल्वा ने 18 रन बनाए. साउथ अफ्रीका की तरफ से मल्बा ने 3, मसाबाता क्लास ने 2 और नादिन डे क्लार्क ने 1 विकेट लिए.

आसानी से जीता अफ्रीका

121 का लक्ष्य साउथ अफ्रीका ने 14.5 ओवर में बिना विकेट खोए 125 रन बनाकर हासिल कर लिया और मैच 10 विकेट से जीत लिया. कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने 47 गेंद पर 8 चौकों की मदद से नाबाद 60 और तंजीम ब्रिट्स ने 42 गेंद पर 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 55 रन की पारी खेली. लौरा वोल्वार्ड्ट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

श्रीलंका की हालत खस्ता

श्रीलंका की पांचवें मैच में तीसरी हार थी. दो मैच बारिश की वजह से धुले हैं. बारिश की वजह से रद्द हुए मैच की वजह से ही श्रीलंका को 2 अंक मिले हैं. सह-मेजबान होने और हर मैच कोलंबों में खेलने के बावजूद श्रीलंका का प्रदर्शन वर्ल्ड कप में बेहद निराशाजनक रहा है. टीम अब तक एक भी मैच नहीं जीत सकी है. श्रीलंका अंकतालिका में 7वें स्थान पर है.

वहीं, इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका अंकतालिका में दूसरे स्थान पर चली गई है. साउथ अफ्रीका के पांचवें मैच में यह चौथी जीत थी. पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ही श्रीलंका की सेमीफाइनल खेलने की संभावना अब समाप्त हो चुकी है.

