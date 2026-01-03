Advertisement
trendingNow13062134
Hindi Newsक्रिकेट7 नए खिलाड़ियों की एंट्री... T20 वर्ल्ड कप के लिए इस टीम ने थोक में किया बदलाव, फिर भी सबसे मजबूत कैसे? ये है बड़ी वजह

7 नए खिलाड़ियों की एंट्री... T20 वर्ल्ड कप के लिए इस टीम ने थोक में किया बदलाव, फिर भी सबसे मजबूत कैसे? ये है बड़ी वजह

South Africa Squad T20 World Cup 2026: इस साल फरवरी-मार्च में होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए साउथ अफ्रीका टीम का ऐलान हो चुका है. एडन मार्करम की टीम जीती हुई बाजी हार गई थी. अब दो साल बाद उस दर्द को भुलाकर प्रोटियाज एक बार फिर टी20 वर्ल्ड कप में हुंकार भरने को तैयार है. हालांकि, दिलचस्प बात ये है कि पिछले T20 विश्व कप की तुलना में टीम में थोक में बदलाव हुए हैं. हैरान करने वाली बात ये है कि इस स्क्वॉड में 7 ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने पहले कभी टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लिया है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 03, 2026, 06:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

South Africa Squad for T20 World Cup 2026 7 changes from last time
South Africa Squad for T20 World Cup 2026 7 changes from last time

South Africa Squad T20 World Cup 2026: इस साल फरवरी-मार्च में होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए साउथ अफ्रीका टीम का ऐलान हो चुका है. शुक्रवार को दक्षिण क्रिकेट बोर्ड ने मेगा इवेंट के लिए 15 सदस्यीय स्क्वॉड की घोषणा की. टीम की कमान अनुभवी खिलाड़ी एडन मार्करम संभालेंगे, वहीं लंबे समय से चोट के कारण बाहर चल रहे स्टार तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा भी एक्शन में लौटने के लिए तैयार हैं. पिछली बार जब 2024 में टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था, तब बारबाडोस में खेले गए फाइनल में साउथ अफ्रीका को भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. 

एडन मार्करम की टीम जीती हुई बाजी हार गई थी. अब दो साल बाद उस दर्द को भुलाकर प्रोटियाज एक बार फिर टी20 वर्ल्ड कप में हुंकार भरने को तैयार है. हालांकि, दिलचस्प बात ये है कि पिछले T20 विश्व कप की तुलना में टीम में थोक में बदलाव हुए हैं. हैरान करने वाली बात ये है कि इस स्क्वॉड में 7 ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने पहले कभी टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लिया है.

7 नए खिलाड़ियों की एंट्री

Add Zee News as a Preferred Source

युवा तेज गेंदबाज माफाका और उभरते हुए ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश उन 7 खिलाड़ियों में शामिल हैं जो पहली बार विश्व कप में हिस्सा लेंगे. इनके अलावा डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जॉर्जी, जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे और डोनोवन फेरेरा के पास T20 विश्व कप में खेलने का अनुभव नहीं है, लेकिन ये सभी खिलाड़ी पिछले एक साल से लगातार साउथ अफ्रीकी टीम का हिस्सा रहे हैं.

इस बार फाइनल हर्डल पार कर पाएगा साउथ अफ्रीका?

साउथ अफ्रीका की कप्तानी नियमित टी20 कप्तान एडन मार्करम करेंगे और टीम में 2024 टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली टीम के केवल 7 खिलाड़ी ही शामिल होंगे. क्विंटन डी कॉक अक्टूबर में दक्षिण अफ्रीका के लिए खेलने के बाद शीर्ष क्रम में वापसी कर रहे हैं, जबकि डेविड मिलर, केशव महाराज, जैनसन, रबाडा और एनरिक नॉर्खिया सभी उस प्लेइंग इलेवन में थे जो जून 2024 में बारबाडोस में भारत से हार गई थी. 

टीम में शामिल न होने वाले खिलाड़ियों में हेनरिक क्लासेन जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, जबकि रीजा हेंड्रिक्स, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, ओटनेल बार्टमैन, गेराल्ड कोट्ज़ी, ब्योर्न फोर्टुइन और तबरेज शम्सी को जगह नहीं मिली है.

साउथ अफ्रीकी टीम की ताकत क्या है?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए चुनी गई टीम में भले ही 7 ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें मेगा इवेंट में खेलने का अनुभव नहीं है, लेकिन ये सभी खिलाड़ी पिछले कुछ समय से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. ये कहना गलत नहीं होगा कि एडन मार्करम की अगुवाई वाली इस टीम को हराना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस टीम में आक्रामक बल्लेबाजों की फौज है, साथ ही ऐसे ऑलराउंडर मौजूद हैं जो गेंद और बल्ले से मैच का रुख बदल सकते हैं. वहीं तेज गेंदबाजी में कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्खिया और मार्को यानसेन की तिकड़ी किसी विरोधी टीम के बल्लेबाजों के नाक में दम कर सकती है. हालांकि, भारत और श्रीलंका में स्पिनरों का अहम रोल रहेगा और इस डिपार्टमेंट में साउथ अफ्रीकी टीम थोड़ी कमजोर जरूर है.

T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए साउथ अफ्रीका टीम

एडेन मार्करम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टोनी डी जॉर्जी, डोनोवन फरेरा, मार्को यानसेन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्खिया, कगिसो रबाडा, जेसन स्मिथ

ये भी पढ़ें: IPl 2026 से पहले गुजरात को करारा झटका, KKR का स्टार खिलाड़ी बुरी तरह चोटिल, जानें पूरा मामला

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

ICC T20 World Cup 2026

Trending news

DNA: नफरत की राजनीति और हिंसा की अपील, वंदे मातरम पर हिंसा की धमकी क्यों?
DNA Analysis
DNA: नफरत की राजनीति और हिंसा की अपील, वंदे मातरम पर हिंसा की धमकी क्यों?
डोडा जिले के देस्सा घाटी में आतंकी हमला नाकाम, VDG की सतर्कता से टली बड़ी वारदात
hindi Jammu and Kashmir news
डोडा जिले के देस्सा घाटी में आतंकी हमला नाकाम, VDG की सतर्कता से टली बड़ी वारदात
भारत का वो इकलौता शहर, जहां नल से घर-घर सप्लाई होता है 'मिनरल' वाटर; दुनिया हैरान
India Interesting Facts
भारत का वो इकलौता शहर, जहां नल से घर-घर सप्लाई होता है 'मिनरल' वाटर; दुनिया हैरान
नदी से समंदर तक... फिलिस्तीन को लेकर महबूबा मुफ्ती का ऐसा पोस्ट, जानिए क्या कहा?
Mehbuba Mufti
नदी से समंदर तक... फिलिस्तीन को लेकर महबूबा मुफ्ती का ऐसा पोस्ट, जानिए क्या कहा?
सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
social media
सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
500 note fact check
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
Punjab news
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
Bhagwant Mann Punjab CM
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
Umar Khalid
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK की प्रोपोगेंडा मशीन एक्टिव, सोशल मीडिया पर गढ़ रहा झूठ
Pakistan
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK की प्रोपोगेंडा मशीन एक्टिव, सोशल मीडिया पर गढ़ रहा झूठ