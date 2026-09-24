साउथ अफ्रीका का जीत से आगाज: मैथ्यू ब्रीत्जके का तूफानी शतक, केशव महाराज की फिरकी का जादू, ऑस्ट्रेलिया की करारी हार

बावुमा 48 गेंदों में 4 चौकों के साथ 30 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद ब्रीत्जके ने रयान रिकेल्टन के साथ चौथ विकेट के लिए 42 रन और डेविड मिलर के साथ पांचवें विकेट के लिए 43 रन जोड़कर टीम को 168 के स्कोर तक पहुंचा दिया. रिकेल्टन 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि मिलर ने टीम के खाते में सिर्फ 9 रन जुटाए. इसके बाद ब्रीत्जके ने मार्को जानसेन के साथ छठे विकेट के लिए 81 गेंदों में 107 रन की साझेदारी की. ब्रीत्जके 14 चौकों और 2 छक्कों के साथ 112 रन बनाकर आउट हुए, जबकि जानसेन ने 59 गेंदों में 75 रन कूटे. उनकी इस पारी में 4 छक्के और 7 चौके शामिल रहे. विपक्षी खेमे से नाथन एलिस ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि एडम जम्पा को 2 विकेट हाथ लगे. इनके अलावा, जोश हेजलवुड ने 1 विकेट अपने नाम किया.