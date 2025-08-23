वर्ल्ड कप 2027 को लेकर बड़ा ऐलान, इन शहरों में होंगे 44 मैच, फैंस नोट कर लें वेन्यू
वर्ल्ड कप 2027 को लेकर बड़ा ऐलान, इन शहरों में होंगे 44 मैच, फैंस नोट कर लें वेन्यू

वनडे वर्ल्ड कप 2027 साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में खेला जाना है. क्रिकेट के इस सबसे बड़े टूर्नामेंट के वेन्यू को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. दरअसल, क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने पुष्टि की है कि वह 44 मैचों की मेजबानी करेगा और बाकी 10 मैच जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेले जाएंगे.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 23, 2025, 05:19 PM IST
वर्ल्ड कप 2027 को लेकर बड़ा ऐलान, इन शहरों में होंगे 44 मैच, फैंस नोट कर लें वेन्यू

वनडे वर्ल्ड कप 2027 साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में खेला जाना है.  क्रिकेट के इस सबसे बड़े टूर्नामेंट के वेन्यू को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. दरअसल, क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) ने पुष्टि की है कि वह 44 मैचों की मेजबानी करेगा और बाकी 10 मैच जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेले जाएंगे. 24 साल में यह पहला मौका होगा, जब साउथ अफ्रीका को ICC वनडे वर्ल्ड की मेजबानी करेगा. ऐसे में CSA ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं. CSA ने यह भी बताया है कि किन 8 शहरों में वर्ल्ड कप के यह मुकाबले खेले जाएंगे. आइए जानते हैं...

इन 8 शहरों में होंगे 44 मैच

वर्ल्ड कप 2027 के लिए साउथ अफ्रीका में क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) ने केपटाउन, सेंचुरियन, डरबन, जोहान्सबर्ग, पोर्ट एलिजाबेथ, पार्ल, ब्लोमफ़ोन्टेन और ईस्ट लंदन को शहरों के रूप में चुना है, जहां 44 मैच आयोजित होंगे. इस लिस्ट में पोचेफ्स्ट्रूम का नाम नहीं है, जहां 2003 में खेले गए वर्ल्ड कप के मैच हुए थे. यह घोषणा टूर्नामेंट के स्थानीय आयोजन समिति बोर्ड (LOCB) के गठन के साथ हुई, जिसका नेतृत्व साउथ अफ्रीका के पूर्व कैबिनेट मंत्री ट्रेवर मैनुअल स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में करेंगे.

यहां हो सकते हैं नॉकआउट मैच

वर्ल्ड कप 2027 के लिए जोहान्सबर्ग का वॉन्डरर्स स्टेडियम सबसे महत्वपूर्ण वेन्यू होगा. यहां फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले खेले जा सकते हैं. यह स्टेडियम खास है, क्योंकि यहीं 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर वर्ल्ड कप जीता था. साथ ही, 2007 में टी-20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी. 

ये भी पढ़ें: 15 साल का टूटा साथ... टीम इंडिया से इस दिग्गज की विदाई, एशिया कप से पहले BCCI का बहुत बड़ा फैसला

इसके अलावा, केपटाउन का न्यूलैंड्स स्टेडियम भी सेमीफाइनल के लिए प्रबल दावेदार है. सेंचुरियन का सुपरस्पोर्ट पार्क भी 2003 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की मेजबानी कर चुका है. पोर्ट एलिजाबेथ का सेंट जॉर्ज पार्क और डरबन का किंग्समीड स्टेडियम भी बड़े मैचों की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार हैं. पार्ल का बोलैंड पार्क, ब्लोमफ़ोन्टेन का मैंगौंग ओवल और ईस्ट लंदन का बफेलो पार्क छोटे वेन्यू हैं, लेकिन यहां भी लीग स्टेज के मुकाबले खेले जाएंगे.

नामीबिया और जिम्बाब्वे के संभावित वेन्यू

नामीबिया और जिम्बाब्वे भी अपने वेन्यू की लिस्ट बहुत जल्द जारी करेंगे. नामीबिया में मुख्य वेन्यू विंडहोक हो सकता है. जिम्बाब्वे में हरारे और बुलावायो को चुना जा सकता है, जहां 2003 में भी वर्ल्ड कप के मैच हुए थे. 2027 वर्ल्ड कप में 14 टीमें हिस्सा लेंगी और कुल 54 मैच खेले जाएंगे. ये सभी मैच इन तीनों देशों में होंगे. भारत के लिए यह वर्ल्ड कप इसलिए भी खास होगा, क्योंकि यह पहला मौका होगा जब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका की परिस्थितियों में वर्ल्ड कप खेलेगी. टीम इंडिया की नजरें 2011 के बाद पहली बार इस टूर्नामेंट को जीतने पर भी होंगी.

