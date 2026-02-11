SA vs AFG: कमजोर दिल वालों के लिए नहीं था ये मैच... आखिरी ओवर में धड़कनें बढ़ा देने वाला ड्रामा, क्या-क्या हुआ?

South Africa vs Afghanistan: साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे रोमांचक मैच खेला गया. सीधे-सीधे शब्दों में कहें तो ये मुकाबला कमजोर दिलवालों के लिए था ही नहीं. अफगानिस्तान को आखिरी ओवर में 13 रनों की दरकार थी और उनके हाथ में एक विकेट था. कगिसो रबाडा की पहली गेंद पर नूर अहमद आउट हो गए. ऐसा लगा मैच खत्म हो गया, लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई.

आखिरी ओवर में क्या-क्या हुआ?

अफगानिस्तान को आखिरी ओवर में जीत के लिए 13 रनों की दरकार थी और 9 विकेट गिर चुके थे. साउथ अफ्रीका के अनुभवी गेंदबाज कगिसो रबाडा ने पहली गेंद पर ही नूर अहमद को कैच आउट करवाया, लेकिन एक नो बॉल थी.

इसके बाद नूर अहमद को जीवनदान के साथ-साथ फ्री हिट भी मिला. रबाडा ने अगली डिलीवरी वाइड डाली. अब 5 गेंद पर 11 रन की जरूरत थी. फ्री हिट का रोमांच बाकी थी. नूर अहमद ने शानदार छक्का जड़कर सनसनी मचा दी. अब 4 गेंद पर 5 रनों की दरकार थी.

अगले गेंद पर नूर अहमद ने लॉंग ऑन की दिशा में शॉट लगाई, लेकिन सिंगल लेने से इनकार कर दिया. अब 3 गेंद पर 5 रन की जरूरत थी. रबाडा ने एक बार फिर बड़ी गलती कर दी और नो बॉल फेंका. अफगानिस्तान को फ्री हिट मिला और इस गेंद पर दो रन भी बने. अब काम आसान था. 3 गेंद में 2 रन बनाने थे, लेकिन डर बस एक विकेट गिरने का था. चौथी गेंद पर नूर अहमद ने शॉट खेला और डबल के लिए भागे, लेकिन साथी बल्लेबाज फजलहक फारूकी रन आउट हो गए. दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फैंस की धड़कनें तेज हो गईं. मैच टाई हो गया और फिर डबल सुपर ओवर का रोमांच देखने को मिला.

रबाडा बने विलेन, सुपर ओवर में छाए मिलर-गुरबाज

पहला सुपर ओवर: अफगानिस्तान ने बनाए 17 रन- अगर आपको लग रहा है कि इस मैच का सारा ड्रामा आखिरी ओवर में ही देखने को मिल गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये तो सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि डबल सुपर ओवर का रोमांच आना बाकी था. सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 17 रन बना दिए. लुंगी एंगीडी के ओवर में अजमतुल्लाह ने दो चौके और एक छक्का जड़ा.

पहला सुपर ओवर: साउथ अफ्रीका ने बनाए 17 रन- इसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने डेविड मिलर और डेवाल्ड ब्रेविस को बल्लेबाजी के लिए भेजा. दूसरी गेंद पर ब्रेविस ने छक्का जड़ा, लेकिन अगली बॉल पर आउट हो गए. स्टब्स ने आते ही सिक्स लगाया और फिर आखिरी गेंद पर भी धाकड़ बल्लेबाज ने छक्का जड़कर मैच को दूसरे सुपर ओवर में पहुंचा दिया.

दूसरा सुपर ओवर: साउथ अफ्रीका ने बनाए 23 रन- दूसरे सुपर ओवर में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी की. स्टब्स ने पहली गेंद पर सिक्स जड़ा और फिर अगली बॉल पर एक रन बने. इसके बाद महफिल डेविड मिलर ने लूटी. बाएं हाथ के धाकड़ बल्लेबाज ने लगातार दो छक्के उड़ाए और अंतिम गेंद पर दो रन लिए. इस तरह से साउथ अफ्रीका ने दूसरे सुपर ओवर में 23 रन बनाए.

दूसरा सुपर ओवर: अफगानिस्तान ने बनाए 17 रन- अफगानिस्तान की तरफ से अजमतुल्लाह उमरजई और मोहम्मद नबी बैटिंग करने उतरे. साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग का जिम्मा केशव महाराज को दिया. पहली गेंद पर एक भी नहीं नहीं बना और फिर अगली गेंद पर नबी आउट हो गए. इसके बाद गुरबाज ने लगातार 3 छक्के जड़कर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सनसनी मचा दी. अगली डिलीवरी वाइड रही. अब अफगानिस्तान को जीत के लिए एक गेंद पर 5 रन की जरूरत थी, लेकिन आखिरी गेंद पर गुरबाज आउट हो गए और सांसें रोक देने वाले मैच में आखिरकार जीत साउथ अफ्रीका को मिली.