ODI में पहली बार बना 872 रन का असंभव World Record, पिटाई से बेबस होकर तड़पते रहे गेंदबाज

World Record in ODI Cricket Match: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 872 रन के बारे में सोचना भी मुश्किल है और ज्यादातर लोगों को ये बात मजाक भी लगे, लेकिन इस फॉर्मेट में ये असंभव सा दिखने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुका है. क्रिकेट के मैदान पर ऐसी भीषण तबाही मची कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 872 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 05, 2025, 01:28 AM IST
ODI में पहली बार बना 872 रन का असंभव World Record, पिटाई से बेबस होकर तड़पते रहे गेंदबाज

World Record in ODI Cricket Match: क्रिकेट अनिश्चितताओं और रोमांच का खेल है. क्रिकेट में कभी भी और किसी भी पल कुछ भी ऐसा हो सकता है, जो होश उड़ाकर रख देगा. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 872 रन के बारे में सोचना भी मुश्किल है और ज्यादातर लोगों को ये बात मजाक भी लगे, लेकिन इस फॉर्मेट में ये असंभव सा दिखने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुका है. क्रिकेट के मैदान पर ऐसी भीषण तबाही मची कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 872 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया.

वनडे क्रिकेट में पहली बार बना 872 रन का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड

साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 12 मार्च 2006 को एक वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया, जो इतिहास में दर्ज हो गया. साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच जोहानिसबर्ग में खेले गए इस वनडे इंटरनेशनल मैच में कुल 872 रन बने, जिसमें 87 चौके और 26 छक्के लगे. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ, जब ये असंभव जैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना. पिछले 19 साल से यह वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं टूटा है. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की वजह से रिकॉर्ड बुक तक हिल गई.

ऑस्ट्रेलिया ने खड़ा किया पहाड़ जैसा स्कोर

साउथ अफ्रीका के खिलाफ 12 मार्च 2006 को इस ऐतिहासिक वनडे इंटरनेशनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी. कंगारुओं ने इसके बाद टॉस का फायदा उठाते हुए 50 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 434 रन का स्कोर बोर्ड पर टांग दिया. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पोंटिंग ने सिर्फ 105 गेंदों पर 164 रनों की पारी खेली. रिकी पोंटिंग ने 156.19 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 13 चौके और 9 छक्के लगाए. इसके अलावा माइक हसी ने 51 गेंदों पर 81 रनों की पारी खेली. माइक हसी ने 158.82 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 9 चौके और 3 छक्के लगाए. वहीं, साइमन कैटिच ने 90 गेंदों पर 79 रन कूट दिए. साइमन कैटिच ने अपनी पारी में 9 चौके और 1 छक्के लगाया. एडम गिलक्रिस्ट ने 44 गेंदों पर 55 रन और एंड्रयू साइमंड्स ने 13 गेंदों पर 27 रन जड़ दिए. ऑस्ट्रेलिया की पारी में कुल 43 चौके और 14 छक्के लगे.

साउथ अफ्रीका ने कर दिया असंभव कारनामा

पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 434 रन बना डाले थे, जो उस वक्त का सबसे बड़ा स्कोर था. तब किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतने बड़े स्कोर के बाद भी कोई टीम हार सकती है. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी भी 434 रन का टारगेट चेज नहीं हुआ था. ऑस्ट्रेलिया को अपनी जीत का 100 प्रतिशत भरोसा था. ऑस्ट्रेलिया ने मान लिया था कि अब इस वनडे इंटरनेशनल मैच में उनकी जीत पक्की हो चुकी है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने कंगारुओं के साथ-साथ वर्ल्ड क्रिकेट के होश उड़ाकर रख दिए. साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के 434 रनों के लक्ष्य के जवाब में 49.5 ओवर में 9 विकेट खोकर 438 रन ठोक डाले और 1 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में यह पहला मौका था, जब किसी टीम ने 434 रन का टारगेट चेज करते हुए जीत हासिल की. यह वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज है. पिछले 19 साल से यह वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं टूटा है. साउथ अफ्रीका की पारी में कुल 44 चौके और 12 छक्के लगे. इस वनडे इंटरनेशनल मैच में कुल 872 रन बने, जिसमें 87 चौके और 26 छक्के लगे.

नशे की हालत में हर्शल गिब्स ने खेली तूफानी पारी

साउथ अफ्रीका की इस जीत के हीरो हर्शल गिब्स थे. जिन्होंने 111 गेंदों में 175 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली. हर्शल गिब्स ने अपनी पारी में 21 चौके और 7 छक्के जड़े. बताया जाता है कि उस मैच के दौरान वह शराब के नशे में थे और नशे की हालत में ही उन्होंने वह पारी खेली थी. खुद गिब्स खुलासा कर चुके हैं कि वह शराब के नशे में थे. गिब्स ने ऑटोबायोग्राफी 'टू द पॉइंट : द नो होल्ड्स बार्ड' (To the point: The no-holds-barred) में बताया है कि उस मैच से पहले की रात उन्होंने काफी शराब पी थी और मैच वाले दिन वह हैंगओवर में थे. पूर्व ऑस्‍ट्रेलियाई क्रिकेटर माइक हसी ने भी अपनी किताब में इस बारे में जिक्र किया है. उन्‍होंने लिखा, 'सोने से ठीक पहले मैंने अपने होटल के कमरे से बाहर देखा कि गिब्‍स अभी भी वहां है. गिब्‍स जब सुबह नाश्‍ते के लिए आए थे, तब भी वो नशे में दिख रहे थे.' हर्शल गिब्स का करियर 15 साल तक चला. हर्शल गिब्स एकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट के एक ओवर में लगातार 6 छक्के लगाए हैं.

