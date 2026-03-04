SA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच कोलकाता में होगी कांटे की टक्कर, कैसा है दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड?

SA vs NZ Head to Head Records: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका का सामना न्यूजीलैंड से होगा. कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर होने वाले इस मैच को लेकर फैंस का जोश हाई है. साउथ अफ्रीका ने टूर्नामेंट में बिना हारे यहां तक का सफर तय किया है. दूसरी तरफ, न्यूजीलैंड को ग्रुप स्टेज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही हार का सामना करना पड़ा था. मिचेल सैंटनर की टीम प्रोटियाज से बदला लेने के इरादे से उतरेगी.

साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा. बता दें कि दोनों टीमों के बीच अब तक 19 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले हुए हैं, जहां साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी रहा है.

साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का हेड टू हेड रिकॉर्ड

साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड अब तक 19 बार टी20 इंटरनेशनल मैचों में आमने-सामने हुए हैं. 12 मुकाबले प्रोटियाज के नाम रहे हैं, जबकि कीवी टीम ने 7 मुकाबले जीते हैं. वहीं, टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो यहां साउथ अफ्रीका का दबदबा रहा है. मेगा इवेंट में दोनों टीमों के बीच 5 मुकाबले हुए हैं और सभी मुकाबले साउथ अफ्रीका के नाम रहे हैं.

साउथ अफ्रीका का स्क्वॉड

एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, कगिसो रबाडा, मार्को यानसेन, केशव महाराज, जेसन स्मिथ

न्यूजीलैंड का स्क्वॉड

टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरेल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), कोल मैककॉन्ची, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी, जेम्स नीशम, काइल जैमीसन, डेवोन कॉनवे

