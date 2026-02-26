साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया पर किया एहसान, तो क्या सेमीफाइनल की रेस से बाहर हुई वेस्टइंडीज? समझें पूरा गणित

Advertisement
T20 World Cup Qualification Scenario: करोड़ों भारतीय फैंस की दुआ कुबूल हो गई है. गुरुवार को साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को हराकर टीम इंडिया पर बड़ा एहसान कर दिया है. इस जीत से भारत के लिए सेमीफाइनल में जाने का रास्ता पूरी तरह से खुल चुका है. वहीं, 9 विकेट से करारी शिकस्त के बाद वेस्टइंडीज फंस गई है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 26, 2026, 06:35 PM IST
साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया पर किया एहसान (PHOTO- BCCI)
T20 World Cup Qualification Scenario: करोड़ों भारतीय फैंस की दुआ कुबूल हो गई है. गुरुवार को सुपर-8 मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को हराकर टीम इंडिया पर बड़ा एहसान कर दिया है. अब भारत की किस्मत उनके हाथ में है. सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए अब उनका समीकरण आसान हो गया है. सबसे पहले ये बता दें कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज को 9 विकेट से रौंदकर साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है.

एडन मार्करम की अगुवाई वाली टीम अभी तक इस टूर्नामेंट में अपराजित है. सुपर-8 में प्रोटियाज ने पहले भारत को पटखनी दी और अब वेस्टइंडीज को 9 विकेट से रौंदकर सेमीफाइनल का टिकट कटवा लिया. साउथ अफ्रीका की जीत से टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे पूरी तरह से खुल गए हैं, वहीं इस शर्मनाक हार के बाद वेस्टइंडीज के लिए काम मुश्किल हो गया है.

साउथ अफ्रीका ने भारत पर किया बड़ा एहसान

दिलचस्प है ना? जिस टीम ने हमें बुरी तरह हराया था, आज उसी की जीत के लिए करोड़ों भारतीय फैंस दुआ कर रहे थे. ये दुआ काम आ गई है और अब टीम इंडिया को बड़ी राहत मिली है. उनके लिए सेमीफाइनल का रास्ता बिल्कुल आसान हो गया गया है. सूर्या एंड कंपनी को सुपर-8 में बाकी बचे दोनों मैच जीतने हैं और वो आराम से सेमीफाइनल में जगह बना लेंगे. गुरुवार (आज) को चेन्नई में उनका सामना जिम्बाब्वे से होगा.

साउथ अफ्रीका से हारकर फंस गई वेस्टइंडीज

सुपर-8 के पहले मैच में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को बुरी तरह धोया था, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने घुटने टेक दिए. 9 विकेट से हार के बाद उनका नेट रन रेट भी गिरकर +1.791 हो गया है. अब समीकरण आसान है. वेस्टइंडीज को सेमीफाइनल का टिकट चाहिए तो उन्हें हर हाल में 1 मार्च को भारत को हराना होगा. जो भी टीम वो मुकाबला जीतेगी तो साउथ अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी.

साउथ अफ्रीका की जीत में चमके कप्तान मार्करम

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन बनाए थे. इसके जवाब में क्विंटन डी कॉक और एडन मार्करम की जोड़ी ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 95 रन जोड़े. डी कॉक 47 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन कप्तान अंत तक डटे रहे. मार्करम ने 46 गेंदों पर 7 चौके और 4 छक्के की मदद से 82 रन बनाए. शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

