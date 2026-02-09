भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और अब अफ्रीका ने भी बजाया डंका, कनाडा को दी करारी शिकस्त

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटभारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और अब अफ्रीका ने भी बजाया डंका, कनाडा को दी करारी शिकस्त

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 09, 2026, 11:47 PM IST
SA vs CAN

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड समेत 9 टीम जीत के साथ आगाज कर चुकी हैं. इस लिस्ट में 2024 T20 वर्ल्ड कप के उपविजेता साउथ अफ्रीका भी शामिल हो चुकी है. अफ्रीकी टीम ने नौवें मैच में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कनाडा के खिलाफ 57 रनों से शानदार जीत दर्ज की. यह जीत शुरुआती बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन और लुंगी एनगिडी की घातक गेंदबाजी की बदौलत मिली, जिन्होंने कनाडा को जीत से दूर रखा. 

मारक्रम की शानदार पारी

एडेन मारक्रम की जोरदार आक्रामक बल्लेबाजी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने शानदार शुरुआत की. क्विंटन डी कॉक के साथ उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप ने मैच की शुरुआत से ही बेहतरीन कंट्रोल दिखाते हुए 70 रन बनाए. डी कॉक ने उनका साथ दिया और 22 गेंदों में सिर्फ 25 रन बनाए, जबकि मार्करम शानदार फॉर्म में थे और उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा करते हुए 32 गेंदों में 59 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका को मजबूत बढ़त दिलाई.

अफ्रीका ने बनाए 213 रन

मिलर ने बड़े शॉट लगाने के बजाय खुद और ट्रिस्टन स्टब्स दोनों ने अच्छी और स्थिर हिटिंग के साथ पारी का बहुत शांत अंत किया. मिलर 39 रन बनाकर नाबाद रहे और स्टब्स ने 34 रनों का प्रभावशाली योगदान दिया, जिससे दक्षिण अफ्रीका 20 ओवरों में 213/4 के अच्छे स्कोर पर पहुंच गया. गेंद से कनाडा की एकमात्र उल्लेखनीय उपलब्धि अंश पटेल के नाम रही, जिन्होंने अपने चार ओवरों में 31 रन देकर 3 विकेट लिए, और दूसरा विकेट दिलप्रीत बाजवा ने लिया.

लुंगी एनगिडी की शानदार बॉलिंग

बल्लेबाजी में कनाडा के संघर्ष के बावजूद, लुंगी एनगिडी ने यह सुनिश्चित किया कि वे रन चेज में कभी भी लय हासिल न कर पाएं, उन्होंने पारी की पहली ही गेंद पर दिलप्रीत बाजवा को शून्य पर आउट करके कनाडा को तुरंत बैकफुट पर धकेल दिया. एक संक्षिप्त जवाबी हमले में युवराज समरा ने एनगिडी की गेंदों पर तीन चौके लगाए. हालांकि, तेज गेंदबाज ने आखिरी हंसी तब हंसी जब उन्होंने कनाडाई बल्लेबाज को आउट कर दिया. पावरप्ले खत्म होने के बाद, कनाडा मुश्किल में था क्योंकि निकोलस किर्टन और श्रेयस मोव्वा दोनों एनगिडी की बॉलिंग से आउट हो गए थे और उस दौरान साउथ अफ्रीकी बॉलर ने चार में से तीन विकेट लिए थे. कनाडा की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरती दिखी और मैच एकतरफा हो गया.

Kavya Yadav

T20 World Cup 2026

