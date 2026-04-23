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Hindi Newsक्रिकेट14 चौके 5 छक्के 216.98 का स्ट्राइक रेट...Team India के खिलाफ सबसे तेज शतक...वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी

14 चौके 5 छक्के 216.98 का स्ट्राइक रेट...Team India के खिलाफ सबसे तेज शतक...वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी

South Africa Women beat India Women in 3rd T20I: साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वुलफॉर्ट चर्चा में हैं. 22 अप्रैल की रात उनके बल्ले से तबाही मचाई. भारत के खिलाफ उन्होंने तूफानी शतक ठोक इतिहास रच दिया है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 23, 2026, 09:44 AM IST
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14 चौके 5 छक्के 216.98 का स्ट्राइक रेट...Team India के खिलाफ सबसे तेज शतक...वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी

South Africa Women beat India Women in 3rd T20I: आईपीएल 2026 की धूम के बीच 22 अप्रैल की रात भारत और साउथ अफ्रीका की महिला टीमों के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया. जोहान्सबर्ग में खेले गए इस मैच को अफ्रीका ने कप्तान लॉरा वुलफार्ट के तूफानी शतक के दम पर 9 विकेट से एकतरफा अंदाज में जीता. जीत की हीरो रहीं वुलफार्ट ने टी20 इंटरनेशनल करियर का तीसरा शतक ठोक इतिहास रचा. उन्होंने अफ्रीका के लिए सबसे तेज शतक बनाया. इस सेंचुरी के दम पर उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में स्मृति मंधाना और मेग लेनिंग के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है.

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 192 रन बनाए थे. इस बड़े रन चेज में साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वुलफार्ट ने अपनी टीम को पहली गेंद से फ्रंट से लीड किया. तीसरे T20 में लॉरा वुलफार्ट ने अपने करियर का सबसे तेज शतक जड़ा. उनके शतक के दम पर अफ्रीका ने 16.3 ओवर में एक विकेट खोकर जीत हासिल कर ली.

5 छक्के और 14 चौके

टीम इंडिया के लिए शेफाली वर्मा (64) और हरमनप्रीत कौर (66) ने शानदार अर्धशतकीय पारियां खेलीं और टीम को 192 रनों तक पहुंचाया, लेकिन लॉरा वुलफार्ट ने इस विशाल स्कोर को बौना साबित कर दिया. उन्होंने पहली ही गेंद से भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोला और महज 47 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया. यह अफ्रीका की तरफ से सबसे तेज टी20 सेंचुरी रही, जबकि महिला T20I में चौथा सबसे तेज शतक बना. वुलफार्ट ने अपनी पारी में 53 गेंदों का सामना करते हुए 115 रन बनाए. 216.98 के स्ट्राइक रेट से खेली इस पारी में 5 छक्के और 14 चौके शामिल रहे. यह लॉरा वुलफार्ट के T20I करियर का ओवरऑल तीसरा शतक है.

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज शतक (Fastest Hundreds in WT20Is)

1. डिएंड्रा डॉटिन (वेस्टइंडीज महिला)– 38 गेंद, बनाम साउथ अफ्रीका महिला, सेंट किट्स, 2010

2. एलिसा हीली (ऑस्ट्रेलिया महिला)– 46 गेंद, बनाम श्रीलंका महिला, सिडनी, 2019

3. टैमी ब्यूमोंट (इंग्लैंड महिला)– 47 गेंद, बनाम साउथ अफ्रीका महिला, टॉनटन, 2018

4. लॉरा वोल्वार्ड्ट (साउथ अफ्रीका महिला)– 47 गेंद, बनाम भारत महिला, जोहान्सबर्ग, 2026

5. हरमनप्रीत कौर (भारत महिला) – 49 गेंद, बनाम न्यूजीलैंड महिला, प्रोविडेंस, 2018

मंधाना के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी

टीम इंडिया के खिलाफ तीसरे T20 में शतक जमाने के साथ ही लॉरा वुलफार्ट ने स्मृति मंधाना और मेग लेनिंग के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. अब महिलाओं के इंटरनेशनल क्रिकेट (तीनों फॉर्मेट मिलाकर) में सबसे ज्यादा 17 शतक लगाने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से मंधाना, लेनिंग और वुलफार्ट के नाम दर्ज हो गया है. लॉरा ने टेस्ट में 1, वनडे में 13 और टी20 में 3 शतक बना लिए हैं.

सीरीज के तीनों मैचों में 50+ स्कोर किए

5 मैचों की T20 सीरीज के पहले तीनों मुकाबले जीतकर अफ्रीका ने सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है. तीसरे टी20 में 9 विकेट से बाजी मारी, जबकि पहले T20 को 6 विकेट और दूसरे T20 में 8 विकेट से जीत दर्ज की थी. इस सीरीज के तीनों ही मैचों में लॉरा वुलफार्ट ने 50+ स्कोर बनाए. तीसरे T20 में 115 रन बनाने से पहले उन्होंने दूसरे T20 में 54 रन, जबकि पहले T20 में 51 रन बनाए थे. इस तरह अब तक 220 रन बनाकर वह न सिर्फ सीरीज की सबसे सफल बल्लेबाज बन चुकी हैं, बल्कि अपनी टीम को T20 सीरीज भी जिता चुकी हैं. 3 मैचों में 220 रन लॉरा वुलफार्ट ने 73.33 की औसत से बनाए हैं.

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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