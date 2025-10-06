Advertisement
दक्षिण अफ्रीका की धमाकेदार जीत, न्यूजीलैंड की लगातार दूसरी हार, ताजमिन ब्रिट्स रही जीत की हीरो

दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच विमेंस वर्ल्ड कप का सांतवां मुकबाला खेला गया. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की जबरदस्त हार हुई. मैच की हीरो रही ताजमिन ब्रिट्स. इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका ने विमेंस वर्ल्ड कप में अपना खाता खोल लिया. वहीं, न्यूजीलैंड को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 06, 2025, 09:48 PM IST
South Africa Women team
South Africa Women team

दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच विमेंस वर्ल्ड कप का सांतवां मुकबाला खेला गया. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की जबरदस्त हार हुई. मैच की हीरो रहीं ताजमिन ब्रिट्स. इन्होंने शानदार 101 रनों की शतकीय पारी खेलकर दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से रोमांचक जीत दिलाई. टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम कुछ खास नहीं कर सकी और 47.5 गेंदों में 231 रनों पर ढेर हो गई. न्यूजीलैंड की तरफ से कप्तान सोफी डिवाइन ने 85 रनों की पारी खेली. जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने मुकाबला   55 गेंद रहते जीत लिया. इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका ने विमेंस वर्ल्ड कप में अपना खाता खोल लिया. वहीं, न्यूजीलैंड को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा.

न्यूजीलैंड की खराब बल्लेबाजी
कप्तान सोफी डिवाइन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया.  न्यूजीलैंड ने पहला विकेट बिना किसी रन के गवा दिया. उसके बाद पारी को संभालने का काम कप्तान सोफी डिवाइन ने किया. उन्होंने 98 गेंदों में 85 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. इसमें उनका साथ ब्रुक हॉलिडे  ने 45 रनों के साथ दिया. न्यूजीलैंड के 231 रनों के जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम की तरफ से ताजमिन ब्रिट्स ने धमाकेदार शतकीय पारी खेली. उनके अलावा सुने लुस ने जबरदस्त पारी खेल टीम की जीत में अहम योगदान दिया.

ताजमिन ब्रिट्स - सुने लुस
दक्षिण अफ्रीका की सलामी बल्लेबाज ताजमिन ब्रिट्स ने शानदार शतकीय पारी खेल जीत की नीव तैयार की. इसमें उनका साथ सुने लुस ने दिया. ब्रिट्स ने 89 गेंदों में 15 चौके और 1 छक्के की मदद से शानदार शतक जमाया. हालांकि 101 रनों के स्कोर पर वह क्लीन बोल्ड हो गई. उनके आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीका के लिए सुने लुस ने शानदार 79  रनों की पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी के दौरान 9 चौके और 1 छक्के लगाए. दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी शानदार पारी की बदौलत टीम को धमाकेदार जीत दिलाई.

न्यूजीलैंड की दूसरी हार
न्यूजीलैंड की टीम की 2025 के विमेंस वर्ल्ड कप में ये लगातार दूसरी हार थी. पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें 89 रनों से हार का सामना करना पड़ा और आज दक्षिण अफ्रीका खिलाफ 6 विकेट से हारकर प्वाइंट्स टेबल में सबसे नींचे जा चुकी है. वहीं दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराकर वनडे विश्व कप का पहला मैच जीत लिया है. 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

South Africa Women

