पाकिस्तान के खिलाफ 'व्हाइट बॉल सीरीज' के लिए साउथ अफ्रीका टीम का ऐलान, युवा खिलाड़ी की चमकी किस्मत

साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की महिला टीमों में 10 से 16 फरवरी तक टी20 सीरीज में टक्कर होगी. ये सीरीज महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए काफी अहम होने वाली है. अफ्रीका क्रिकेट ने इसके लिए स्क्वॉड का ऐलान कर दिया. साउथ अफ्रीका ने पूर्व अंडर-19 कप्तान कायला रेनेके को पाकिस्तान के खिलाफ महिलाओं की व्हाइट बॉल सीरीज के लिए टीम में शामिल किया है. उन्हें पहली बार टी20 टीम में मौका मिला है. 20 वर्षीय कायला रेनेके घरेलू क्रिकेट में वेस्टर्न प्रोविंस का प्रतिनिधित्व करती हैं.

U19 टीम को दिलाई थी जीत

कायला ने अंडर-19 टी20 वर्ल्ड कप 2025 में साउथ अफ्रीका को उपविजेता बनाया था. कायला को लौरा वोल्वार्ड्ट की कप्तानी वाली टी20 टीम में जगह मिली है. इस टीम में अनुभवी खिलाड़ी मैरिजेन कैप, क्लो ट्रायोन, नादिन डी क्लार्क, डेन वैन नीकेर्क, सुने लूस और अयाबोंगा खाका भी शामिल हैं. साउथ अफ्रीकी टीम में विकेटकीपर सिनालो जाफ्टा और कराबो मेसो, स्पिनर नॉनकुलुलेको म्लाबा और ऑलराउंडर एनेरी डर्कसेन ने वापसी की है, जबकि ताजमिन ब्रित्स और अयांडा ह्लूबी को आयरलैंड के विरुद्ध सीरीज से बाहर रहने के बाद वापस बुलाया गया है.

5 फरवरी को इकट्ठी होगी टीम

साउथ अफ्रीकी टीम 5 फरवरी को पोटचेफस्ट्रूम में इकट्ठा होगी, जिसके बाद 10-16 फरवरी तक टी20 सीरीज खेली जाएगी। 22 फरवरी से 1 मार्च के बीच दोनों टीमें तीन वनडे मैच खेलेंगी. पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज इंग्लैंड में होने वाले आईसीसी विमेंस टी20 विश्व कप 2026 को लेकर साउथ अफ्रीका की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण है. वनडे सीरीज प्रोटियाज के आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप चक्र की शुरुआत होगी, जो 2029 महिला वनडे वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन के लिए अहम प्वाइंट्स के लिए गिनी जाएगी. साउथ अफ्रीका की वनडे टीम में चार बदलाव किए गए हैं. अयाबोंगा, मसाबाटा, कायला और डेन की जगह लारा गुडाल, फेय ट्यूनिक्लिफ, नोंडुमिसो शांगासे और टुमी सेखुखुने को टीम में शामिल किया गया है.

साउथ अफ्रीका की वनडे टीम

लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताजमिन ब्रित्स, नादिन डी क्लार्क, एनेरी डर्कसेन, लारा गुडाल, अयांडा ह्लुबी, सिनालो जाफ्ता, मैरिजेन कैप, सुने लुस, काराबो मेसो, नॉनकुलुलेको म्लाबा, टुमी सेखुखुने, नोंदुमिसो शंगसे, क्लो ट्रायोन और फेय ट्यूनिक्लिफ.

साउथ अफ्रीका की टी20 टीम

लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताजमिन ब्रित्स, नादिन डी क्लार्क, एनेरी डर्कसेन, अयांडा ह्लुबी, सिनालो जाफ्ता, मैरिजेन कैप, अयाबोंगा खाका, मसाबाटा क्लास, सुने लुस, काराबो मेसो, नॉनकुलुलेको म्लाबा, कायला रेनेके, क्लो ट्रायोन और डेन वैन नीकेर्क.