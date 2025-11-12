Advertisement
साउथ अफ्रीका के वो क्रिकेटर जिन्होंने 'भारतीय' लड़की से की शादी, एक ने तो हिंदू रीति-रिवाज से लिए सात फेरे

South Africa Cricketer Love Story: अगर दो लोग एक-दूसरे के लिए बने हैं तो वे दूरी, उम्र, धर्म या भाषा की रुकावटों को पार करके एक-दूसरे के साथ रहने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं. यह बात कई मशहूर क्रिकेटर्स ने बार-बार साबित की है जिन्होंने विदेशियों से शादी की है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 12, 2025, 08:03 AM IST
साउथ अफ्रीका के वो क्रिकेटर जिन्होंने 'भारतीय' लड़की से की शादी, एक ने तो हिंदू रीति-रिवाज से लिए सात फेरे

South Africa Cricketer Love Story: अगर दो लोग एक-दूसरे के लिए बने हैं तो वे दूरी, उम्र, धर्म या भाषा की रुकावटों को पार करके एक-दूसरे के साथ रहने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं. यह बात कई मशहूर क्रिकेटर्स ने बार-बार साबित की है जिन्होंने विदेशियों से शादी की है. साउथ अफ्रीकी टीम में एक ऐसा क्रिकेटर था जिसने एक इंडियन लड़की के प्यार के लिए अपना देश छोड़ दिया. वह कोई और नहीं बल्कि इमरान ताहिर हैं. हालांकि अब वह साउथ अफ्रीका के लिए संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उनकी लव स्टोरी काफी मशहूर हुई. ताहिर की तरह मौजूदा स्पिनर केशव महाराज के प्यार की कहानी भी काफी रोचक है. हम आपको उन साउथ अफ्रीकी क्रिकेटरों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने भारतीय मूल की लड़कियों से शादी की.

प्यार के लिए छोड़ा देश

सबसे पहले कहानी इमरान ताहिर की. जब इमरान ताहिर पाकिस्तान की अंडर-19 टीम में थे, तो उन्हें भारत की रहने वाली साउथ अफ्रीकी महिला सुमैया दिलदार से प्यार हो गया. उस समय उन्हें पता था कि वह उसे खो नहीं सकते. इसलिए, उन्होंने अपना देश छोड़कर साउथ अफ्रीका में बसने का फैसला किया. उन्होंने सुमैया से शादी कर ली.  वह अब 46 साल के हो चुके हैं और टी20 क्रिकेट में अभी भी सक्रिय हैं. ताहिर अलग-अलग लीगों में नजर आते हैं. उन्होंने 2011 से 2019 तक इंटरनेशनल क्रिकेट में हिस्सा लिया.

ताहिर ने मान ली ये शर्त

1998 में जब ताहिर एक U-19 पाकिस्तानी खिलाड़ी के तौर पर साउथ अफ्रीका गए थे, तो वे सुमैया से मिले और तुरंत उन्हें उनसे प्यार हो गया था. पाकिस्तान लौटने के बाद भी वह उसके बारे में सोचते रहे. इसके बाद वह एक बार फिर साउथ अफ्रीका गए और सुमैया से मिले. आखिरकार इस राइट-आर्म स्पिनर ने सुमैया को इंप्रेस कर लिया और वह एक शर्त पर उनसे शादी करने के लिए तैयार हो गईं कि वह साउथ अफ्रीका नहीं छोड़ेंगी. यह इमरान के लिए सच में एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उनके प्यार से बड़ी नहीं. इसलिए उन्होंने 2006 में पाकिस्तान छोड़ दिया और 5 साल तक साउथ अफ्रीका में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे. फिर 2011 में इंटरनेशनल टीम में आ गए और कई रिकॉर्ड बनाए.

ये भी पढ़ें: 1 तिहरा शतक, 3 शतक और 5 फिफ्टी... मैच में बना 1498 रन का 'अटूट' रिकॉर्ड, गेंदबाजों की हो गई बुरी हालत

केशव महाराज की कहानी

दिग्गज स्पिनर केशव महाराज ने 2022 में लेरिशा से शादी की थी. उनकी पत्नी ज्यादातर पब्लिक की नजरों से दूर रहती हैं. इस कपल ने साउथ अफ्रीका के डरबन में एक पारंपरिक हिंदू सेरेमनी में शादी की. लेरिशा की पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनका बैकग्राउंड क्लासिकल इंडियन डांस में है और उन्हें कल्चरल ट्रेडिशन्स से बहुत लगाव है. वह सोशल मीडिया पर इसे काफी प्रोमोट करती हैं.

 

fallback

 

कोविड के कारण लेट से हुई शादी

लेरिशा कभी-कभी केशव के साथ इवेंट्स और मैचों में जाती हैं, लेकिन यह कपल अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करता है. साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम के अहम खिलाड़ी महाराज ने 2022 में अपने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें शेयर की थीं. उनके इंस्टाग्राम पोस्ट के मुताबिक, कपल की शादी COVID से पहले होने वाली थी, लेकिन पाबंदियों की वजह से शादी में देरी हो गई.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

India vs South Africa

Trending news

