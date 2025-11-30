विराट या रोहित नहीं... 32 साल का यह बल्लेबाज वनडे सीरीज में लगाएगा रनों का अंबार, डेल स्टेन की बड़ी भविष्यवाणी

IND vs SA 1st ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच कुछ ही देर में खेला जाएगा. साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस वनडे सीरीज में सभी की नजरें विराट कोहली और रोहित शर्मा पर टिकी होंगी. क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाएंगे. हालांकि साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन की सोच सबसे हटके है.

डेल स्टेन की बड़ी भविष्यवाणी

महान तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने भारत बनाम साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज से ठीक पहले बड़ी भविष्यवाणी की है. डेल स्टेन के मुताबिक इस तीन मैचों की वनडे सीरीज में विराट कोहली या रोहित शर्मा नहीं, बल्कि 32 साल का एक अन्य बल्लेबाज रनों का अंबार लगाएगा. डेल स्टेन ने साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर ओपनर क्विंटन डि कॉक का नाम लिया है. डेल स्टेन का मानना ​​है कि क्विंटन डि कॉक इस तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाएंगे.

यह बल्लेबाज वनडे सीरीज में लगाएगा रनों का अंबार

डेल स्टेन ने कहा, 'मैं क्विंटन डि कॉक के साथ जाऊंगा. मुझे लगता है कि उन्हें अपनी बात साबित करनी है. मुझे लगता है कि वह कुछ अनुभव के साथ यहां आएगा. उसने बहुत सारे IPL मैच खेले हैं, और वह पहले भी कई बार यहां (भारत) आ चुका है. इसलिए वह इन भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ खेल चुका है. इसलिए मुझे लगता है कि वह दोनों टीमों में से मेरा सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी होगा.'

क्विंटन डि कॉक का वनडे में भारत के खिलाफ रिकॉर्ड

क्विंटन डि कॉक ने साल 2013 से 2023 के बीच भारत के खिलाफ 20 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 53.85 की औसत के साथ 1,077 रन बनाए हैं. इस दौरान क्विंटन डि कॉक के बल्ले से 6 शतक और 2 अर्धशतक निकले हैं. क्विंटन डि कॉक ने भारत के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 135 रन की हाईएस्ट पारी खेली है.