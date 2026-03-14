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Hindi Newsक्रिकेटThe Hundred 2026: सुपर जायंट्स की टीम ने किया नए कप्तान का ऐलान, साउथ अफ्रीका के इस धुरंधर को सौंपी कमान

The Hundred 2026: सुपर जायंट्स की टीम ने किया नए कप्तान का ऐलान, साउथ अफ्रीका के इस धुरंधर को सौंपी कमान

Aiden Markram set to lead Manchester Super Giants: दक्षिण अफ्रीका की टी20 और वनडे टीम के कप्तान एडन मार्करम इस वक्त चर्चा में हैं. वह 'द हंड्रेड 2026' में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स की कप्तानी करने के लिए तैयार हैं.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 14, 2026, 09:38 AM IST
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फोटो क्रेडिट (x-@cricbuzz)
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Aiden Markram set to lead Manchester Super Giants: इंग्लैंड की फेमस क्रिकेट लीग द हंड्रेड के छठे सीजन का मंच तैयार है. 12 मार्च को नीलामी हुई. अब एक्शन की बारी है. सभी टीमें तैयार हैं. 21 जुलाई से 16 अगस्त के बीच होने वाले इस सीजन से पहले मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के खेमे से बड़ी खबर सामने आई है. दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी एडन मार्करम नए सीजन में इस टीम की कप्तानी करने के लिए तैयार हैं. मार्करम इस नीलामी के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी रहे थे. उन्हें मैनचेस्टर की टीम ने 200,000 पाउंड (लगभग 2.1 करोड़ रुपये) में अपने साथ जोड़ा था.

दिलचस्प बात यह है कि मार्करम अब सुपर जायंट्स की तीन अलग-अलग टीमों (लखनऊ- IPL, डरबन- SA20 और मैनचेस्टर- The Hundred 2026) का हिस्सा बन चुके हैं. टीम के हेड कोच जस्टिन लैंगर ने कहा कि हमारी तीन टीमों में उनका होना बहुत अच्छा है. वह एक शानदार खिलाड़ी हैं, बेहतरीन इंसान हैं और उनमें असली कप्तान बनने की क्षमता है. कप्तानी उनके खेल का एक ऐसा पहलू है जो हमें सबसे ज्यादा पसंद है.

मैनचेस्टर सुपर जायंट्स की टीम अगले सीजन के पहले ही दिन यानी 21 जुलाई को MI लंदन के खिलाफ मुकाबला खेलेगी. इस टूर्नामेंट का फाइनल 16 अगस्त को होगा.

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सनराइजर्स लीड्स की कप्तानी कौन करेगा?

एक अपडेट यह भी है कि हैरी ब्रूक शायद इस बार सनराइजर्स लीड्स की कप्तानी नहीं करेंगे. हालांकि कोच डेनियल विटोरी ने कहा कि उन्हें अब भी उम्मीद है कि ब्रूक उनकी टीम की कप्तानी कर सकते हैं.

द हंड्रेड के ऑक्शन के बाद डेनियल विटोरी ने कहा था कि मुझे लगता है कि उन्हें यह टीम पसंद है, इसलिए शायद हम उन्हें मनाकर टीम में शामिल कर सकें. हम बस इंतजार करेंगे और देखेंगे कि वह कप्तानी के लिए तैयार होते हैं या नहीं. ब्रूक पहले दो सीजन में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की कप्तानी कर चुके हैं.

बाकी टीमों की कप्तानी कौन करेगा?

द हंड्रेड के अगले सीजन के लिए मेंस की तीन टीमों के कप्तानों का ऐलान हो चुका है. फिल सॉल्ट वेल्श फायर की कप्तानी करेंगे, जबकि जैकब बेथेल को बर्मिंघम फीनिक्स ने कप्तान बनाया है. वहीं सैम करन को MI लंदन की टीम ने अपना कप्तान नियुक्त किया है.

द हंड्रेड के अगले सीजन के लिए ट्रेंट रॉकेट्स की कप्तानी के लिए सैम बिलिंग्स सबसे पसंदीदा उम्मीदवार माने जा रहे हैं, जबकि लंदन स्पिरिट के लिए लियाम लिविंगस्टोन और डेविड विली का नाम सामने आया है. सदर्न ब्रेव किसी विदेशी खिलाड़ी को कप्तान नियुक्त कर सकती है.

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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