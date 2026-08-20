स्पेन ने तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का घमंड, लगातार 24 जीत से गढ़ा नया इतिहास, 23 साल बाद खत्म हुई कंगारुओं की बादशाहत

क्रिकेट का एक दौर था, जब ऑस्ट्रेलिया की दुनियाभर में तूती बोलती थी. कुछ रिकॉर्ड्स आज भी कायम हैं, इनमें से एक रिकॉर्ड लगातार जीत का भी था. पिछले 23 साल से इस रिकॉर्ड पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा था, लेकिन अब कंगारू टीम की बादशाहत खत्म हो चुकी है. ये महारिकॉर्ड भारत, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमों ने नहीं ध्वस्त किया बल्कि स्पेन जैसी अंडरडॉग टीम ने ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत खत्म कर दी है. 2003 में सबसे ज्यादा लगातार जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था.
स्पेन की टीम इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बन गई है. स्पेन इन दिनों दक्षिणी फिनलैंड में खेले जा रहे 'मेन्स T20 वर्ल्ड कप सब-रीजनल यूरोप क्वालिफ़ायर' में हिस्सा ले रही है और टूर्नामेंट में अभी तक अपने सभी मैच जीते हैं. 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने रिकी पोंटिंग और स्टीव वॉ की कप्तानी में लगातार 20 जीत दर्ज कर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा लगातार जीत का रिकॉर्ड बनाया था.
स्पेन ने 14 अगस्त को अपने पहले मैच में फिनलैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ा. यह इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी लगातार 21वीं जीत थी. इसके बाद उन्होंने आइल ऑफ मैन, लक्जमबर्ग और बुल्गारिया को हराकर अपनी आंकडे़ को और भी मजबूत किया और लगातार 24 जीत दर्ज की. स्पेन की 24 मैचों की जीतों में आइल ऑफ मैन और जर्सी के खिलाफ T20I सीरीज के साथ-साथ क्रोएशिया के खिलाफ दो सीरीज भी शामिल हैं.
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ऑस्ट्रेलिया का लगातार 20 इंटरनेशनल जीत का पिछला रिकॉर्ड वॉ और पोंटिंग की कप्तानी में बनाया था. टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट को मिलाकर कंगारू टीम ने ये जीत दर्ज की थीं. जीत का ये सिलसिला 11 जनवरी 2003 ऑस्ट्रेलिया ने होबार्ट में इंग्लैंड को हराकर शुरू किया था. मई 2003 में ब्रिजटाउन में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच तक ये सिलसिला जारी रहा.