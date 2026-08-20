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स्पेन ने तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का घमंड, लगातार 24 जीत से गढ़ा नया इतिहास, 23 साल बाद खत्म हुई कंगारुओं की बादशाहत

ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में से एक मानी जाती है. कंगारू टीम की बादशाहत कई रिकॉर्ड्स में सालों से रही. लगातार सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड भी 23 साल से ऑस्ट्रेलिया के नाम था. अब ये रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुका है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 20, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 04:38 PM IST
स्पेन ने तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का घमंड, लगातार 24 जीत से गढ़ा नया इतिहास, 23 साल बाद खत्म हुई कंगारुओं की बादशाहत
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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