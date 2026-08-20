स्पेन ने तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का घमंड, लगातार 24 जीत से गढ़ा नया इतिहास, 23 साल बाद खत्म हुई कंगारुओं की बादशाहत

क्रिकेट का एक दौर था, जब ऑस्ट्रेलिया की दुनियाभर में तूती बोलती थी. कुछ रिकॉर्ड्स आज भी कायम हैं, इनमें से एक रिकॉर्ड लगातार जीत का भी था. पिछले 23 साल से इस रिकॉर्ड पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा था, लेकिन अब कंगारू टीम की बादशाहत खत्म हो चुकी है. ये महारिकॉर्ड भारत, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमों ने नहीं ध्वस्त किया बल्कि स्पेन जैसी अंडरडॉग टीम ने ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत खत्म कर दी है. 2003 में सबसे ज्यादा लगातार जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था.