Formula 1: Lewis Hamilton ने जीती Spanish Grand Prix, क्रिकेटर Suryakumar Yadav बोले-'Best of the Best'

मोंटमेलो (स्पेन): टीम इंडिया (Team India) वके धाकड़ बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) फॉर्मूला वन (Formula 1) के शौकीन हैं, तभी तो वो लुईस हैमिल्टन (Lewis Hamilton) की जीत पर जज्बात बयां करने से खुद को रोक नहीं पाए. उन्होंने इस ब्रिटिश ड्राइवर की शान में कसीदे पढ़े हैं.

लुईस हैमिल्टन (Lewis Hamilton) ने रोमांचक मुकाबले में मैक्स वर्सटाप्पन (Max Verstappen) को पीछे छोड़ते हुए स्पेनिश ग्रां प्री (Spanish Grand Prix) का खिताब जीतकर अपने इस नजदीकी कॉम्पिटिटर पर बढ़त मजबूत कर ली.

He finishes ahead of Max Verstappen (P2) and Valtteri Bottas (P3) to claim his third race win of the season #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/15fd6sY0TF

LEWIS: “First, I want to acknowledge all the fans that are here. It’s great to see. I feel great… the training’s working and paying off. It was a really great strategy by the team. What a day!”#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/lwSdXuZxRy

— Formula 1 (@F1) May 9, 2021