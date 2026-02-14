Advertisement
trendingNow13109550
Hindi Newsक्रिकेटश्रीलंका में पिच नहीं आसान... पाकिस्तान की लंका लगाने उतरेगा टीम इंडिया का हनुमान, सलमान की सेना का होगा काम-तमाम!

श्रीलंका में पिच नहीं आसान... पाकिस्तान की लंका लगाने उतरेगा टीम इंडिया का 'हनुमान', सलमान की सेना का होगा काम-तमाम!

India vs Pakistan Predicted Playing XI: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी तक टीम इंडिया दो स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर और दो स्पिनर्स के साथ खेल रही थी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ इसमें बदलाव दिख सकता है. कोलंबो की पिच भारतीय पिचों की तुलना में अलग है और यहां स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला रहता है. आर प्रेमदासा स्टेडियम बहुत बड़ा है और यहां सिक्स जड़ना इतना आसान नहीं है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 14, 2026, 05:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान की लंका लगाने उतरेगा टीम इंडिया का 'हनुमान'. (BCCI/AP)
पाकिस्तान की लंका लगाने उतरेगा टीम इंडिया का 'हनुमान'. (BCCI/AP)

India vs Pakistan Predicted Playing XI: कुर्सी की पेटी बांध लीजिए... क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब मौसम बदलने वाला है. 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच महाजंग है, जिसपर दुनियाभर के फैंस की नजर है. कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाले ब्लॉकबस्टर मैच से पहले फैंस ये भी जानने को बेकरार हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में टीम इंडिया किस प्लेइंग इलेवन के साथ मैदान पर उतरेगी.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी तक टीम इंडिया दो स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर और दो स्पिनर्स के साथ खेल रही थी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ इसमें बदलाव दिख सकता है. कोलंबो की पिच भारतीय पिचों की तुलना में अलग है और यहां स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला रहता है. आर प्रेमदासा स्टेडियम बहुत बड़ा है और यहां सिक्स जड़ना इतना आसान नहीं है.

कोलंबो में स्पिन से घूमेगा मैच?

Add Zee News as a Preferred Source

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के सभी मुकाबले श्रीलंका में होने हैं. अभी तक के पैटर्न को देखें तो सलमान अली आगा ने स्पिनरों पर ज्यादा दांव खेला है. पाक की प्लेइंग इलेवन मे 5 ऐसे खिलाड़ी हैं, जो स्पिन गेंदबाजी करते हैं. अबरार अहमद, शादाब खान, उस्मान तारिक, मोहम्मद नवाज और सईम अयूब लगातार स्पिन के जादू से विरोधियों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहे हैं. ऐसे में टीम इंडिया भी कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में स्पिन हेवी प्लेइंग इलेवन उतार सकती है.

कुलदीप यादव होंगे तुरुप का इक्का?

पाकिस्तान के खिलाफ मैच में स्टार स्पिनर कुलदीप यादव की एंट्री लगभग तय मानी जा रही है. हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव कुलदीप के लिए अर्शदीप सिंह की कुर्बानी दे सकते हैं. स्पिन के लिए मददगार कोलंबो की पिच पर कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती पाक बल्लेबाजों के लिए 'चक्रव्यूह' रच सकते हैं, जिसे तोड़ना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा. 

एक तरफ उस्मान तारिक, अबरार अहमद और शादाब खान की फिरकी होगी, वहीं दूसरी तरफ कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती स्पिन का जादू दिखाएंगे. जो भी टीम स्पिन के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करेगी, उसका पलड़ा भारी रहेगा.

पाकिस्तान के खिलाफ कुलदीप यादव का रिकॉर्ड

बता दें कि स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक 3 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और 6.58 की इकोनॉमी से रन खर्च करते हुए 8 विकेट चटकाए हैं. वहीं ODI में कुलदीप ने पाक के खिलाफ 7 मैचों में 15 विकेट हासिल किए हैं. ये आंकड़े देखकर ऐसा कह सकते हैं कि कुलदीप को पढ़ना पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं रहा है.

पाकिस्तान के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग XI

अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

ये भी पढ़ें: इस क्रिकेट ज्योतिषी ने पहले ही कर दी थी ऑस्ट्रेलिया की हार की भविष्यवाणी, भारत -पाक मैच पर डराने वाला दावा

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

India vs Pakistan

Trending news

17 साल के लड़के ने नाबालिग दोस्तों के साथ 160 की स्पीड से दौड़ाई कार, खौफनाक हादसा
bengaluru news in hindi
17 साल के लड़के ने नाबालिग दोस्तों के साथ 160 की स्पीड से दौड़ाई कार, खौफनाक हादसा
‘झूठ बोलो, जोर से बोलो’, ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह
amit shah
‘झूठ बोलो, जोर से बोलो’, ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह
'कुछ लोग अभी कांप रहे हैं...', असम से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना
PM Modi in Assam
'कुछ लोग अभी कांप रहे हैं...', असम से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना
PM मोदी ने गुवाहाटी में खोला 3,030 करोड़ का सुपरब्रिज! सफर अब सिर्फ 7 मिनट में हो...
Narendra Modi
PM मोदी ने गुवाहाटी में खोला 3,030 करोड़ का सुपरब्रिज! सफर अब सिर्फ 7 मिनट में हो...
WATCH: फुटपाथ पर स्कूटी चढ़ाई तो अम्मा ने क्लास लगाई, स्वैग देखकर सीख ले रहे लोग
Kerala
WATCH: फुटपाथ पर स्कूटी चढ़ाई तो अम्मा ने क्लास लगाई, स्वैग देखकर सीख ले रहे लोग
'आतंकवाद गिन रहा आखिरी सांसें'- पुलवामा की बरसी पर बड़ा दावा, देश ने दी 40 वीरों...
pulwama attack
'आतंकवाद गिन रहा आखिरी सांसें'- पुलवामा की बरसी पर बड़ा दावा, देश ने दी 40 वीरों...
मुंबई में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा मेट्रो रेल पिलर का हिस्सा, चपेट में आए कई वाहन
Mumbai Metro Pillar Collapse
मुंबई में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा मेट्रो रेल पिलर का हिस्सा, चपेट में आए कई वाहन
'हैदराबादी परेशानी को यूपी में मत घुसने दो' - खरगे के वायरल बयान से सियासत में भूचाल
Kharges
'हैदराबादी परेशानी को यूपी में मत घुसने दो' - खरगे के वायरल बयान से सियासत में भूचाल
मां-बाप की हुई मौत, फिर बिका घर, अब पॉलिथीन की झोपड़ी में रहने को मजबूर महिला
Odisha news
मां-बाप की हुई मौत, फिर बिका घर, अब पॉलिथीन की झोपड़ी में रहने को मजबूर महिला
कोलकाता में इंडिगो फ्लाइट को मिली बम की धमकी, तुरंत प्लेन से उतारे गए पैसेंजर
Kolkata Airport
कोलकाता में इंडिगो फ्लाइट को मिली बम की धमकी, तुरंत प्लेन से उतारे गए पैसेंजर