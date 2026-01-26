'जब बाहर होते हैं...' साल भर बाद टीम में वापस आने पर छलका गेंदबाज का दर्द

Advertisement
भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे मुकाबले को टीम इंडिया ने 8 विकेट से अपने नाम किया. भारतीय बल्लेबाजों ने धमाकेदार प्रदर्शन की बदौलत मुकाबले को एकतरफा बना दिया और 10 ओवर रहते ही अपने नाम कर लिया. इस बीच लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले रवि बिश्नोई का दर्द छलका है और उन्होंने साल भर कड़ी मेहनत के बाद टीम में जगह मिलने के बाद अपनी परफॉर्मेंस को लेकर काफी कुछ कहा है.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 26, 2026, 02:26 PM IST
भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे मुकाबले को टीम इंडिया ने 8 विकेट से अपने नाम किया. भारतीय बल्लेबाजों ने धमाकेदार प्रदर्शन की बदौलत मुकाबले को एकतरफा बना दिया और 10 ओवर रहते ही अपने नाम कर लिया. साथ ही गेंदबाजों ने भी दमखम दिखाया और शानदार गेंदबाजी करते हुए कीवियों को महज 153 रनों पर रोकने का काम किया. जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया. उनके साथ ही रवि बिश्नोई ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट चटकाए. इस बीच लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले रवि बिश्नोई का दर्द छलका है और उन्होंने साल भर कड़ी मेहनत के बाद टीम में जगह मिलने के बाद अपनी परफॉर्मेंस को लेकर काफी कुछ कहा है.

राजस्थान के लिए खेलेंगे आईपीएल
गौरतलब है कि रवि बिश्नोई ने एक साल कड़ी मेहनत की और खुद पर विश्वास रखा लाइन लेंथ पर सुधार कर उन्होंने टीम इंडिया में वापसी की. आईपीएल में उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है. बावजूद इसके उन्हें लखनऊ सुपरजायंट्स ने रिलीज कर दिया. हालांकि, इसके बाद आईपीएल के मिनी ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 7.20 करोड़ रुपए में अपनी टीम में रखा है. इस बीच तीसरे मैच में शानदार गेंदबाजी करने वाले बिश्नोई ने मैच खत्म होने के बाद टीम में अपनी जगह को लेकर बयान दिया है.

'घरेलू क्रिकेट में अच्छा'
बिश्नोई ने कहा,  'पिछले एक साल से मैने लगातार खुद पर काम किया है. अपनी लाइन लेंथ पर काम किया है क्योंकि पिछला आईपीएल में मेरा प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है. पिछले सीजन में मेरी लाइन लेंथ पर ज्यादा कंट्रोल नहीं था.लेकिन मैंने स्टंप्स पर 5-6 मीटर की लेंथ गेंदबाजी करने की पूरी कोशिश की , क्योंकि उस लेंथ पर कई गेंदों पर शॉट लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. जब आप टीम से बाहर होते हैं तो वापसी करना आसान नहीं होता है. टीम इंडिया में जगह बनाना आसान नहीं है. इसलिए लगातार अच्छा खेलते रहने होगा.  मेरे लिए अच्छा था कि मुझे अपनी गेंदबाजी पर काम करने का समय मिल गया. घरेलू क्रिकेट में भी खेला और अच्छा प्रदर्शन किया और उस वजह से मैं टीम में आसानी से जगह बना पाया.'

1 साल बाद हुई वापसी
25 वर्षीय स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई ने साल 2025 फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ अपना आखिरी टी20 मैच खेला था. बता दें कि वह इस सीरीज के स्क्वॉड का हिस्सा नहीं थे. वॉशिंगटन सुंदर के चोटिल होने के बाद उन्हें टीम इंडिया में मौका मिला और उन्होंने मौके को बखूबी निभाते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया. उम्मीद है कि बिश्नोई आगे भी अपने प्रदर्शन को जारी रखेंगे. बाकी के बचे हुए दोनों मैचों में उन्हें अपने ऊपर काम करना होगा और वह अपने प्रदर्शन के दम पर खुद को प्रूफ कर सकते हैं.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें:

