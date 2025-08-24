सहारा से ड्रीम 11 तक...टीम इंडिया की जर्सी पर आते ही कंपनी का हो गया बंटाधार! लगातार 5वीं बार हो गया ऐसा

Team India Sponsorship: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सामने एशिया कप से पहले एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है. उसे टीम इंडिया के लिए नए स्पॉन्सर की तलाश है. भारत सरकार द्वारा पर गेमिंग एप्स को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं. संसद में 'ऑनलाइन गेमिंग विनियमन विधेयक, 2025' को पारित किया गया है. इसके बाद से इन एप्स और वेबसाइट पर पैसे से संबंधित सारे गेम्स बंद कर दिए गए. इसके बाद यह कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय टीम का स्पॉन्सर ड्रीम 11 अब टीम इंडिया की जर्सी पर नहीं दिखेगा. बीसीसीआई उसके साथ अपने करार को समाप्त कर सकता है.

100 से अधिक दिनों तक 700 मिलियन दर्शक

पिछले दो दशकों से भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी मार्केटिंग के लिए सही जगह रही है. इस जर्सी पर आने के लिए ब्रांड्स काफी मेहनत करते हैं. हर साल 100 से अधिक दिनों तक 700 मिलियन से ज्यादा दर्शक उन ब्रांड्स को टीम इंडिया की जर्सी पर देखते हैं. हालांकि, दावा तो यह भी किया जा रहा है कि जिन ब्रांडों ने भारतीय टीम की जर्सी पर अपना नाम छपवाया है, उनमें से अधिकतर को बुरे दिन देखने पड़े हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: ​शुभमन गिल को अपना हीरो मानता है ये विस्फोटक बल्लेबाज, सफेद जर्सी में रनों की बारिश करने के लिए भरी हुंकार

हाई-प्रोफाइल असफलताओं का सिलसिला

1. सहारा 2001 में अपनी चमक बिखेर रहा था, लेकिन 2011 तक सेबी के दबाव में यह धराशायी हो गया. इसके संस्थापक को जेल भी जाना पड़ा.

2. प्रसारण क्षेत्र की दिग्गज कंपनी स्टार इंडिया ने 2014 से 2017 तक खूब तरक्की की, लेकिन बाद में वह प्रतिस्पर्धा विरोधी जांच और वित्तीय दबावों में उलझ गई, जिससे उसका प्रभुत्व खत्म हो गया.

3. चीनी फोन दिग्गज ओप्पो (2017-2019) को राजनीतिक तनाव के कारण अपने करार को बीच में छोड़ना पड़ा और कंपनी को काफी नुकसान हुआ. भारत-चीन विवाद के कारण ऐसा हुआ.

4. एक समय भारत की सबसे प्रसिद्ध एडटेक यूनिकॉर्न कंपनी बायजू ने जर्सी (2019-2023) और यहां तक ​​कि फीफा प्रायोजन भी हथिया लिया था, लेकिन बाद में उसे कर्ज, डिफॉल्ट और अंततः दिवालियापन का सामना करना पड़ा.

5. अब फैंटेसी स्पोर्ट्स की दिग्गज कंपनी ड्रीम 11 (2023 से अब तक) मुश्किलों में फंस गई है. 2025 के ऑनलाइन गेमिंग विधेयक में पैसे वाले ऑनलाइन खेलों और उनके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

ये भी पढ़ें: 'नहीं देखूंगा भारत-पाक मैच', एशिया कप 2025 से पहले इस क्रिकेटर के बयान ने मचाया बवाल

बीसीसीआई को नए स्पॉन्सर की तलाश

बीसीसीआई कथित तौर पर भारतीय टीम की जर्सी प्रायोजन के लिए नए टेंडर जारी करने की तैयारी कर रहा है. ड्रीम11 के भविष्य पर छाए बादलों के कारण बीसीसीआई निश्चित रूप से एक ऐसे प्रायोजक की तलाश करेगा जो नियामक झटकों से बचा हुआ हो. इस घटनाक्रम के चलते यह संभावना बहुत अधिक है कि भारतीय टीम एशिया कप 2025 में बिना ड्रीम 11 के लोगो वाली जर्सी पहनेगी. बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने शुक्रवार को ही यह स्पष्ट कर दिया था कि बोर्ड देश के कानूनों का पूरी तरह से पालन करेगा. उन्होंने कहा था, ''अगर इसकी अनुमति नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे. बीसीसीआई केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए देश के हर नियम का पालन करेगा.''