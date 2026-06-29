ओलंपिक 2028 के लिए इन 4 देशों की सीट कन्फर्म, भारतीय महिला क्रिकेट टीम को जगह मिली या नहीं?

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) और इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी (IOC) ने LA28 ओलंपिक खेलों में क्रिकेट की वापसी के लिए क्वालिफिकेशन का तरीका तय कर लिया है, जिसमें पहली बार होने वाला ICC ओलंपिक क्वालिफायर भी शामिल है. इंग्लैंड में जारी आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 ने LA28 के लिए पहली टीमों की पुष्टि कर दी है. इसमें ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, भारत और साउथ अफ्रीका ने अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया से सबसे अच्छी रैंकिंग वाली टीमों के तौर पर क्वालिफाई किया है.
इंग्लैंड में चल रहे महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया का सफर यादगार नहीं रहा. रविवार, 28 जून को ऑस्ट्रेलिया ने हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी को 6 विकेट से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई, लेकिन फैंस के लिए अच्छी खबर ये है टीम इंडिया ने रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक 2028 में अपनी सीट पक्की कर ली है.
भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों ने भी 2028 में होने वाले ओलंपिक का टिकट कटवा लिया है. बता दें कि पुरुषों और महिलाओं के T20 टूर्नामेंट में छह-छह टीमें हिस्सा लेंगी और सभी मैच पोमोना में खास तौर पर क्रिकेट के लिए बनाए गए स्टेडियम में खेले जाएंगे.
हर इवेंट के लिए पांच क्वालिफिकेशन स्पॉट मौजूदा ICC इवेंट्स और ICC T20I रैंकिंग के आधार पर तय किए जाएंगे. पुरुषों और महिलाओं के टूर्नामेंट में छठा और आखिरी स्पॉट नए शुरू किए गए ICC ओलंपिक्स क्वालिफायर के ज़रिए तय होगा, जो 2027 में आयोजित किया जाएगा.
कई कैरिबियाई देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संयुक्त ICC सदस्य के तौर पर और IOC की नेशनल ओलंपिक कमिटी (NOC) के रूप में मान्यता न होने के कारण, वेस्टइंडीज ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने या कोटा हासिल करने के लिए योग्य नहीं है. हालांकि, अगर उनकी पुरुष और महिला टीमें 31 दिसंबर 2026 तक क्वालिफाई न करने वाली शीर्ष आठ टीमों में शामिल होती हैं, तो ICC एक खास कैरिबियन क्वालिफायर इवेंट आयोजित करेगा. इससे यह तय होगा कि ICC ओलंपिक क्वालिफायर में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन सी NOC करेगी.
पुरुषों और महिलाओं दोनों ही कैटेगरी में छठे और आखिरी स्थान का फैसला पहले ICC ओलंपिक क्वालिफायर 2027 में किया जाएगा. इस क्वालिफायर में पुरुषों और महिलाओं, दोनों ही कैटेगरी में आठ-आठ टीमें हिस्सा लेंगी. तारीख और मेजबान देश के बारे में जानकारी बाद में कन्फर्म की जाएगी. ये भी बता दें कि मेजबान देश होने के नाते, USA पुरुषों और महिलाओं के इवेंट्स के लिए क्वालिफाई करने का पात्र है, बशर्ते वे 31 दिसंबर 2026 की कट-ऑफ तारीख तक संबंधित ICC T20I रैंकिंग में शीर्ष 15 में हों.
खेलों के महाकुंभ में क्रिकेट की वापसी पर खुशी जाहिर करते हुए आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने अपने X अकाउंट पर लिखा, ''ओलंपिक खेलों में क्रिकेट की वापसी हमारे खेल के लिए एक ऐतिहासिक पल है और दुनिया के सामने क्रिकेट का बेहतरीन रूप दिखाने का एक शानदार मौका है. क्वालिफिकेशन के इस तरीके की पुष्टि लॉस एंजिल्स 2028 की दिशा में एक अहम कदम है और इससे दुनिया भर के सदस्यों को ओलंपिक मंच तक पहुंचने का एक साफ और रोमांचक रास्ता मिलता है. ओलंपिक खेल कई तरह के खेलों के आयोजन में सबसे ऊँचा मुकाम रखते हैं और LA28 में क्रिकेट को शामिल करने से हर इलाके के खिलाड़ियों और प्रशंसकों को प्रेरणा मिलेगी. यह एक ऐतिहासिक पल है और हमारे सदस्यों के लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि हम खेल को आगे बढ़ा रहे हैं और इसे दुनिया भर में नए दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं.''