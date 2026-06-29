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ओलंपिक 2028 के लिए इन 4 देशों की सीट कन्फर्म, भारतीय महिला क्रिकेट टीम को जगह मिली या नहीं?

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) और इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी (IOC) ने LA28 ओलंपिक खेलों में क्रिकेट की वापसी के लिए क्वालिफिकेशन का तरीका तय कर लिया है. रैंकिंग के आधार पर इन 4 टीमों ने मेगा इवेंट में अपनी सीट कन्फर्म कर ली है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 29, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:21 PM IST
ओलंपिक 2028 के लिए इन 4 देशों की सीट कन्फर्म, भारतीय महिला क्रिकेट टीम को जगह मिली या नहीं?
Image Credit: (BCCI WOMEN) ओलंपिक 2028 के लिए इन 4 देशों की सीट कन्फर्मSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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