ओलंपिक 2028 के लिए इन 4 देशों की सीट कन्फर्म, भारतीय महिला क्रिकेट टीम को जगह मिली या नहीं?

खेलों के महाकुंभ में क्रिकेट की वापसी पर खुशी जाहिर करते हुए आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने अपने X अकाउंट पर लिखा, ''ओलंपिक खेलों में क्रिकेट की वापसी हमारे खेल के लिए एक ऐतिहासिक पल है और दुनिया के सामने क्रिकेट का बेहतरीन रूप दिखाने का एक शानदार मौका है. क्वालिफिकेशन के इस तरीके की पुष्टि लॉस एंजिल्स 2028 की दिशा में एक अहम कदम है और इससे दुनिया भर के सदस्यों को ओलंपिक मंच तक पहुंचने का एक साफ और रोमांचक रास्ता मिलता है. ओलंपिक खेल कई तरह के खेलों के आयोजन में सबसे ऊँचा मुकाम रखते हैं और LA28 में क्रिकेट को शामिल करने से हर इलाके के खिलाड़ियों और प्रशंसकों को प्रेरणा मिलेगी. यह एक ऐतिहासिक पल है और हमारे सदस्यों के लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि हम खेल को आगे बढ़ा रहे हैं और इसे दुनिया भर में नए दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं.''