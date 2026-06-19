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श्रीसंत का गंभीर पर बवाली बयान... धोनी को मेंटॉर बनाने की रखी डिमांड, कहा- कोच बदलो...

भारतीय क्रिकेट इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रहा है. कई क्रिकेट एक्स्पर्ट टीम की ताकत गिनाते हैं तो कुछ कमियां भी निकालकर मैनेजमेंट के फैसलों पर सवाल खड़े करते हैं. अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर श्रीसंत ने डंके की चोट पर गौतम गंभीर की कोचिंग पर सवाल उठाकर अपने बयान से खलबली मचा दी है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 19, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 01:53 PM IST
श्रीसंत का गंभीर पर बवाली बयान... धोनी को मेंटॉर बनाने की रखी डिमांड, कहा- कोच बदलो...

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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