उन्होंने आगे कहा, "गंभीर खिलाड़ियों पर बहुत अधिक दबाव. टीम को ऐसे नाम की जरूरत है जो दबाव न डाले. ऐसा कुछ जो धोनी नहीं करते थे. टीम इंडिया को धोनी जैसे मेंटर की जरूरत है. जब टीम ने वर्ल्ड कप जीता, तो सारा श्रेय गंभीर को मिला. लेकिन अगर संजू सैमसन नहीं होते, सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी नहीं की होती और सही समय पर गेंदबाजी में बदलाव नहीं किए गए होते, तो क्या हम मैच जीत पाते? क्या कोच मैदान पर फैसले ले रहे थे? अगर हमारे पास आशीष नेहरा जैसा कोच हो, जो लगातार शामिल रहता है, तो यह ठीक है.'