भारतीय क्रिकेट इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रहा है. कई क्रिकेट एक्स्पर्ट टीम की ताकत गिनाते हैं तो कुछ कमियां भी निकालकर मैनेजमेंट के फैसलों पर सवाल खड़े करते हैं. अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर श्रीसंत ने डंके की चोट पर गौतम गंभीर की कोचिंग पर सवाल उठाकर अपने बयान से खलबली मचा दी है. उन्होंने टीम इंडिया की कोचिंग में बदलाव की डिमांड कर दी, साथ ही एमएस धोनी का नाम मेंटर के तौर पर सुझाया है.
'लल्लनटॉप' पर बातचीत के दौरान, श्रीसंत से पूछा गया कि हाल के सालों में टेस्ट क्रिकेट में भारत को संघर्ष क्यों करना पड़ा है. भारत को 2024 में न्यूजीलैंड और 2025 में दक्षिण अफ़्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में हार का सामना करना पड़ा. इसके जवाब में श्रीसंत ने कहा कि ये दोनों हार गंभीर के कार्यकाल में हुईं और उन्होंने कहा कि उन्हें गंभीर के कोचिंग के तरीके से समस्या है.
श्रीसंत ने कहा, "कोच बदलो, दोस्त। भारत को कोच की नहीं, मेंटर की जरूरत है. आपको पहले एक भाई की तरह होना होगा. आप सिर्फ जीतने पर खुशी और हारने पर गुस्सा नहीं हो सकते. आपने देश के लिए अच्छा किया है, यह बहुत अच्छी बात है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे कोशिश नहीं कर रहे हैं. कोच के बजाय मेंटर रखें."
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उन्होंने आगे कहा, "गंभीर खिलाड़ियों पर बहुत अधिक दबाव. टीम को ऐसे नाम की जरूरत है जो दबाव न डाले. ऐसा कुछ जो धोनी नहीं करते थे. टीम इंडिया को धोनी जैसे मेंटर की जरूरत है. जब टीम ने वर्ल्ड कप जीता, तो सारा श्रेय गंभीर को मिला. लेकिन अगर संजू सैमसन नहीं होते, सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी नहीं की होती और सही समय पर गेंदबाजी में बदलाव नहीं किए गए होते, तो क्या हम मैच जीत पाते? क्या कोच मैदान पर फैसले ले रहे थे? अगर हमारे पास आशीष नेहरा जैसा कोच हो, जो लगातार शामिल रहता है, तो यह ठीक है.'