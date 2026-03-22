Video: अभिषेक-ईशान या हेड नहीं... SRH के इस बल्लेबाज ने 5 गेंदों पर ठोके 5 छक्के, कीमत 1.5 करोड़ रुपये

IPL 2026 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के एक युवा और नए बल्लेबाज ने इंट्रा-स्क्वाड मैच में 5 गेंदों पर 5 छक्के ठोक दिए. 1.5 करोड़ रुपये की कीमत वाले इस 23 साल के बल्लेबाज ने अपनी तूफानी बैटिंग से ऐसी तबाही मचाई कि विरोधी गेंदबाजों ने भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली. दरअसल, सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम ने IPL 2026 से पहले मजबूत प्रैक्टिस करने के लिए एक इंट्रा-स्क्वाड मैच आयोजित किया. इसमें दो टीमें SRH A और SRH B बनाई गई.

इस बल्लेबाज ने 5 गेंदों पर ठोके 5 छक्के

SRH A और SRH B के बीच इस इंट्रा-स्क्वाड मैच में 23 साल के बल्लेबाज सलिल अरोड़ा की विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिली है. सलिल अरोड़ा ने इस मैच में SRH A टीम के लिए खेलते हुए SRH B टीम के खिलाफ 5 गेंदों पर 5 छक्के ठोक दिए. सलिल अरोड़ा ने SRH B टीम के गेंदबाज जयदेव उनादकट के ओवर की आखिरी दो गेंदों पर दो छक्के जड़ दिए. इसके बाद, अगले ओवर में SRH B के तेज गेंदबाज ओमकर तरमाले की गेंद पर सलिल अरोड़ा ने लगातार 3 छक्के लगाए.

Add Zee News as a Preferred Source

विस्फोटक बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया

सलिल अरोड़ा ने इस तरह दो अलग-अलग गेंदबाजों के ओवर में लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के ठोक दिए. सलिल अरोड़ा ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से तहलका मचाकर रख दिया है. इस बीच इस मुकाबले के दौरान एक और दिलचस्प घटना देखने को मिली, जब स्पिनर जीशान अंसारी ने स्टैंड-इन कप्तान ईशान किशन को जोरदार 'सेंड-ऑफ' दिया. यह घटना SRH B की पारी के आठवें ओवर में हुई, जिसने ईशान किशन और लियाम लिविंगस्टोन के बीच 106 रनों की साझेदारी को तोड़ दिया.

सनराइजर्स हैदराबाद का पहला मैच कब?

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम IPL 2026 में अपने अभियान की शुरुआत 28 मार्च को मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में करेगी. सनराइजर्स हैदराबाद का आईपीएल 2026 में प्रदर्शन काफी हद तक ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की फॉर्म पर निर्भर करेगा. पिछले सीजन यह तीनों ही बल्लेबाज कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ सके थे, जिसके कारण हैदराबाद की टीम संघर्ष करती नजर आई थी. हालांकि, अगर हेड और अभिषेक का बल्ला चला, तो एसआरएच को रोक पाना आसान नहीं होगा. इस तिकड़ी के अलावा हेनरिक क्लासन से भी टीम को अहम योगदान की उम्मीद होगी.