बल्ले से 'शक्ति' साथ में भक्ति... SRH के स्टार अभिषेक शर्मा ने चमत्कारी हनुमान मंदिर में टेका माथा

Abhishek Sharma visited Karmanghat Temple: आईपीएल 2026 में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने वाले सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इन दिनों अध्यात्म के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ होने वाले हाई-वोल्टेज मुकाबले से पहले अभिषेक शर्मा ने हैदराबाद के प्रसिद्ध कर्मणघाट आंजनेयस्वामी मंदिर (हनुमान मंदिर) पहुंचकर विशेष पूजा-अर्चना की.

हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में रविवार को होने वाले अहम मुकाबले से ठीक पहले अभिषेक शर्मा का मंदिर जाना चर्चा का विषय बना हुआ है. मैदान पर चौके-छक्कों की बारिश करने वाले अभिषेक यहां पारंपरिक लिबास में बेहद शांत नजर आए. उन्होंने मंदिर के पुजारियों के मार्गदर्शन में हनुमान जी की विशेष सेवा की और अपनी टीम की जीत के साथ-साथ अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए भी प्रार्थना की.

हैदराबाद के चमत्कारी मंदिर पहुंचे अभिषेक शर्मा

हैदराबाद का कर्मनघाट इलाका अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जाना जाता है, जिसका मुख्य कारण यहाँ स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर है। स्थानीय निवासियों और दूर-दराज से आने वाले भक्तों के बीच यह मंदिर गहरी आस्था का विषय है। मंगलवार और शनिवार को यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं होती। हनुमान जयंती पर होने वाले विशेष आयोजनों के अलावा, मंदिर अपनी 'अन्नदान' परंपरा के लिए भी सराहा जाता है, जहाँ प्रतिदिन भक्तों को प्रेमपूर्वक निःशुल्क भोजन परोसा जाता है.

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ऑरेंज कैप की रेस में अभिषेक शर्मा

आईपीएल 2026 में अभिषेक शर्मा शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं. बाएं हाथ के धाकड़ बल्लेबाज ने अभी तक खेले गए 9 मैचों में 54.12 की औसत और 185.84 की स्ट्राइक रेट से 425 रन बनाए हैं. ऑरेंज कैप की रेस में वो फिलहाल दूसरे नंबर पर हैं. दिल्ली कैपिटल्स के स्टार ओपनर केएल राहुल फिलहाल इस रेस में 433 रन के साथ सबसे आगे चल रहे हैं.