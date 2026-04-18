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ईशान किशन की फूटी किस्मत..IPL इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा 'कांड', बना दिया शर्मनाक रिकॉर्ड

Shameful Record Ishan Kishan: आईपीएल में अब तक सैकड़ों कप्तानों ने टीम की कमान संभाली है, लेकिन जो ईशान किशन के साथ हुआ वह कभी नहीं हुआ.  किशन ने कप्तानी डेब्यू से लेकर अब तक लगातार 6 बार टॉस हारा है. यह एक शर्मनाक रिकॉर्ड है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 18, 2026, 07:39 PM IST
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ईशान किशन की फूटी किस्मत..IPL इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा 'कांड', बना दिया शर्मनाक रिकॉर्ड

Shameful Record Ishan Kishan: आईपीएल 2026 का 27वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच शुरू हो चुका है. इस मैच में टॉस के लिए ईशान किशन के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. टॉस जीतने के मामले में लगता है उनकी किस्मत रूठी हुई है. चेन्नई के खिलाफ टॉस के लिए मैदान पर उतरे ईशान किशन की किस्मत ने एक बार फिर उन्हें धोखा दे दिया. चेन्नई के कप्तान ऋतुराज ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है.

टॉस हारने के साथ ही ईशान किशन ने आईपीएल के 19 साल के इतिहास का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वो इस लीग के इतिहास के ऐसे पहले कप्तान बन चुके हैं, जिन्होंने बतौर कप्तान अपने शुरुआती 6 टॉस लगातार हारे हैं. पहली बार आईपीएल में किसी टीम की कप्तानी कर रहे ईशान किशन अब तक एक भी टॉस नहीं जीते हैं.

कमिंस की गैरमौजूदगी में कर रहे कप्तानी

पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में ईशान किशन हैदराबाद टीम को लीड कर रहे हैं. यह पहला मौका है जब किसी टीम ने उन्हें कप्तानी दी है. किशन इससे पहले सालों तक मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं. पिछले 2 सीजन से वो हैदराबाद टीम का हिस्सा हैं. आईपीएल 2026 में उन्होंने अब तक 5 मैचों में कप्तानी की है, जिनमें 3 मैच जीते और 2 हारे हैं. आज वो छठा मैच खेलने मैदान पर उतरे हैं.

आईपीएल 2026 में ईशान किशन के आंकड़े

आईपीएल 2026 में ईशान किशन के प्रदर्शन की बात करें तो 5 मैचों में वो 42.60 की औसत से कुल 213 रन बना चुके हैं. इस सीजन किशन ने 22 चौके और 12 छक्के लगाए हैं. वो सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में नंबर 5 पर हैं.

दोनों टीमों की प्लेइंग 11

SRH: अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (कप्तान), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवांग कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन, ईशान मलिंगा.

इम्पैक्ट: स्मरण रविचंद्रन, हर्ष दुबे, लियम लिविंगस्टन, दिलशान मदुशंका, हर्षल पटेल.

CSK: संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, जैमी ओवरटन, मैथ्यू शॉर्ट, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंह.

इम्पैक्ट: आयुष म्हात्रे, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, रामकृष्ण घोष, मैट हेनरी.

ये भी पढ़ें: रोहित शर्मा की बादशाहत खत्म...Smriti Mandhana ने तोड़ दिया सबसे बड़ा रिकॉर्ड, T20I में कर दिखाया बड़ा करिश्मा

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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