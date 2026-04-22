'शिष्य' Abhishek Sharma की तबाही देख गदगद हुए युवराज सिंह...कभी कहा था चप्पल से मारूंगा...अब दे डाला सबसे बड़ा कॉम्प्लिमेंट

Yuvraj Singh React on Abhishek Sharma Knock: युवराज सिंह भारतीय क्रिकेट के मजबूत स्तंभ रहे हैं. 2007 और 2011 वनडे विश्व कप के वो हीरो थे. क्रिकेट से संन्यास के बाद भी वो टीम इंडिया के लिए खास योगदान दे रहे हैं. उनके ट्रेन किए हुए लड़के आज टीम इंडिया का अहम हिस्सा हैं. ये बात जगजाहिर है कि क्रिकेट की दुनिया में युवराज सिंह कितना भी बढ़िया खेल लें, लेकिन वो कभी अपने प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते थे, यही वजह है कि वो बेहतर से बेहतरीन हुए और इस खेल के दिग्गज बने. ये बात जग जाहिर है कि क्रिकेट की दुनिया में युवी को खुश करना आसान नहीं है, लेकिन जब उनका 'शिष्य' मैदान पर कोहराम मचाता है, तो गुरु का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है.

आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने जब 135 रनों की नाबाद और ऐतिहासिक पारी खेली, तो युवराज सिंह खुद को रोक नहीं पाए. युवी ने सोशल मीडिया पर अभिषेक को जो कॉम्प्लिमेंट दिया है, उसने रातों-रात इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है. युवराज ने इस युवा बल्लेबाज को 'सर' कहकर संबोधित किया है, जो अपने आप में बड़ी बात है.

युवराज सिंह पिछले कई सालों से अभिषेक की तकनीक और मानसिकता पर काम कर रहे हैं. अक्सर देखा गया है कि युवी उन्हें डांटते भी हैं और ग्राउंड पर पसीना भी बहाते हैं, लेकिन 21 अप्रैल की रात जब 'शिष्य' ने दिल्ली को अकेले दम पर हरा दिया, तो गुरु का आशीर्वाद सबसे बड़ा कॉम्प्लिमेंट बन गया.

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युवराज ने कौन सा कॉम्प्लिमेंट दिया?

युवराज सिंह ने अपनी X पोस्ट में लिखा, 'अपने बल्ले को ही काम करने दो. तुम हर दिन बेहतर होते जा रहे हो. बहुत शानदार खेले 'सर' अभिषेक. बस अपनी इस प्रोसेस (प्रक्रिया) को इसी तरह जारी रखो.'

युवराज सिंह ने अपनी इस पोस्ट से साफ कर दिया कि जिस तरह से अभिषेक खेल रहे हो, खेलते जाओ. युवराज सिंह की ये पोस्ट इस बात का संकेत है कि अभिषेक अब एक मैच्योर खिलाड़ी बन चुके हैं. वे केवल अब बल्ला घुमा नहीं रहे, बल्कि पारी को बुनना सीख गए हैं. दिल्ली के खिलाफ उन्होंने पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी की. तूफानी अंदाज से लेकर पारी को संभाला और बढ़िया फिनिश भी दिया. ये बताता है कि अभिषेक के खेल में पहले के मुकाबले कितना बदलाव आया है.

कभी कहा था चप्पल से मारूंगा

युवराज सिंह ने आज से 2 साल पहले मजाक में अभिषेक का स्वागत चप्पल से करने की बात कही थी. ये बात आईपीएल 2024 की है. अभिषेक शर्मा ने 28 मार्च की रात मुंबई इंडियंस के खिलाफ 23 बॉल में 63 रन बनाए थे, तो उनके गुरु और मेंटर युवराज सिंह ने उन्हें मजाक में ही सही, लेकिन चप्पल से मारने की बात कही थी. युवी चाहते थे कि अभिषेक शतक बनाते, लेकिन हवाई शॉट मारने के चक्कर में वह आउट हो गए थे.

अभिषेक शर्मा ने दिल्ली के खिलाफ क्या किया?

अभिषेक ने दिल्ली के खिलाफ कमाल की पारी खेली. उन्होंने टी20 करियर का 9वां शतक ठोका, जबकि आईपीएल में यह उनकी दूसरी सेंचुरी रही. अभिषेक शर्मा ने दिल्ली की घातक गेंदबाजी के खिलाफ किसी मंझे हुए खिलाड़ी की तरह बल्लेबाजी की. उन्होंने 68 गेंदों में 135 नाबाद रन बनाए. इस पारी में उनका स्ट्राइक रेट 198.53 का रहा. अभिषेक के बल्ले से 10 छक्के और 10 चौके निकले. अभिषेक ने महज 47 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया था.

मैच का लेखा-जोखा

मैच की बात करें तो अभिषेक ने हैदराबाद के लिए अपने साथी ट्रेविस हेड के साथ पहले विकेट के लिए 97 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की, फिर ईशान किशन के साथ लय बरकरार रखी और अंत में हेनरिक क्लासेन के साथ मिलकर स्कोर को पहाड़ जैसा बना दिया. अभिषेक ने महज 68 गेंदों पर 135 रनों की नाबाद पारी खेलकर अपनी टीम को 242/2 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया. जवाब में दिल्ली की टीम 195/9 ही बना सकी और हैदराबाद ने 47 रनों से शानदार जीत दर्ज की. अभिषेक शर्मा हैदराबाद की जीत के हीरो रहे. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. उन्होंने यह सेंचुरी अपनी बहन को समर्पित की.

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