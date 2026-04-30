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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 में रनों की सुनामी... 18 साल में पहली बार हुआ ऐसा, बल्लेबाजों ने बदलकर रख दिया इतिहास

IPL 2026 में रनों की 'सुनामी'... 18 साल में पहली बार हुआ ऐसा, बल्लेबाजों ने बदलकर रख दिया इतिहास

IPL 2026: 19वें सीजन में रनों की बारिश हो रही है. आलाम ये है कि अब 200 रनों का टारगेट भी सेफ नहीं रह गया. 29 अप्रैल को मुंबई और हैदाबाद के बीच हुए मैच में रनों की बारिश हुई. इस मुकाबले में SRH की जीत के साथ ही इतिहास रचा गया है. आइए जानते हैं कैसे...

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 30, 2026, 06:10 AM IST
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IPL 2026 में रनों की 'सुनामी'... 18 साल में पहली बार हुआ ऐसा, बल्लेबाजों ने बदलकर रख दिया इतिहास

IPL 2026: इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. अब 19वां सीजन रोमांचक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है. पहले मैच से लेकर अब तक बल्लेबाजों का ऐसा आतंक देखने को मिल रहा है कि अब 200 से ज्यादा का स्कोर भी सुरक्षित नहीं रह गया है. 29 अप्रैल यानी बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच खेले गए मुकाबले में इतिहास रचा गया है. हैदराबाद ने मुंबई द्वारा दिए गए 244 रनों के पहाड़ जैसे टारगेट को महज 18.4 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया. यह न केवल एक धमाकेदार जीत थी, बल्कि इसने आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा बार 200+ रन चेज करने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है.

आईपीएल 2026 अब तक का सबसे ज्यादा हाई-स्कोरिंग सीजन साबित हो रहा है. इस सीजन में अब तक 10 बार 200 या उससे ज्यादा का टारगेट चेज हो चुका है. इसने पिछले साल यानी 2025 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जहां 9 बार ऐसा कारनामा हुआ था.

एक सीजन में सबसे ज्यादा 200+ सफल रन चेज

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2026: 10 बार

2025: 9 बार

2023: 8 बार

2024: 6 बार

IPL का चौथा सबसे बड़ा रन चेज

हैदराबाद की यह जीत आईपीएल इतिहास की चौथी सबसे बड़ी सफल रन चेज बन गई है. 244 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद के बल्लेबाजों ने जिस तरह का निडर खेल दिखाया, उसने मुंबई के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया. हार के साथ अब मुंबई की प्लेऑफ की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है. इस सीजन के पहले 8 मैचों में उसकी यह छठी हार है. वह सिर्फ 2 जीत और 4 अंकों के साथ अब 9वें नंबर पर संघर्ष कर रही है.

बड़ा स्कोर बनाकर भी खाली हाथ

वानखेड़े के मैदान पर खेले गए इस मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 243 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था. टीम के लिए ओपनर रयान रिकेल्टन ने 55 बॉल पर 10 चौके और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 123 रन बनाए. हार्दिक ने आखिर में 15 बॉल पर 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 31 रन कूटे और टीम को 243 तक पहुंचाया. यह आईपीएल इतिहास में मुंबई का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है, लेकिन इतनी बड़ी उपलब्धि के बावजूद टीम को हार का सामना करना पड़ा.

हैदराबाद ने आसानी से जीत लिया मैच

हैदराबाद ने 18.4 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट चेज कर लिया. हैदराबाद के लिए ओपनर अभिषेक शर्मा ने 24 बॉल पर 46, जबकि ट्रेविस हेड ने 30 बॉल पर 8 छक्के और 4 चौकों की मदद से 76 रनों की तूफानी पारी खेली. आखिरी में हेनरिक क्लासेन 30 बॉल पर 4 छक्के और 7 चौकों की मदद से 65 रन बनाकर नाबाद रहे. सलिल अरोड़ा ने 10 बॉल पर 3 छक्के और 2 चौकों की मदद से 30 रन ठोके और विनिंग शॉट भी उन्हीं के बल्ले से निकला.

ये भी पढ़ें:  MI Playoffs Scenario: 'करो या मरो' की जंग शुरू, मुंबई इंडियंस के लिए प्लेऑफ अब एवरेस्ट चढ़ने जैसा, किस्मत के भरोसे हार्दिक की पलटन

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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