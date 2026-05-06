9-0: हैदराबाद में पंजाब की 'नो एंट्री', SRH ने तोड़ा चेन्नई का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, पंजाब किंग्स की शर्मनाक हार

IPL 2026 SRH vs PBKS: हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का दबदबा एक नए स्तर पर पहुंच गया है. बुधवार (6 मई) को सनराइजर्स ने पंजाब किंग्स को हरा दिया. पंजाब किंग्स के खिलाफ इस मैदान पर अपनी लगातार 9वीं जीत दर्ज कर हैदराबाद ने आईपीएल का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है. इससे पहले आईपीएल में किसी एक मैदान पर किसी टीम के खिलाफ सबसे लंबी जीत का रिकॉर्ड चेन्नई सुपरकिंग्स के नाम था. उसने चेन्नई के एमए चिदबरम स्टेडियम में आरसीबी के खिलाफ 8-0 का रिकॉर्ड बनाया था.

इस मुकाबले की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद ने ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए पंजाब किंग्स को 33 रनों से मात दी. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 235 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (35 रन, 13 गेंद) और ट्रेविस हेड (38 रन, 19 गेंद) ने मात्र 3.3 ओवर में 54 रनों की विस्फोटक साझेदारी कर टीम को तूफानी शुरुआत दी. इसके बाद ईशान किशन ने 55 और हेनरिच क्लासेन ने 69 रनों की आक्रामक पारियां खेलीं, जिसमें टीम की ओर से कुल 17 छक्के जड़े गए.

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A win that takes the team to the A comfortable 33-run victory at home that takes @Sunrisers to not just more points but the first spot on the points table SCORECARD https://t.co/8L0gAuxW78#TATAIPL | #KhelBindaas | #SRHvPBKS pic.twitter.com/gjgBIMUhG0 — IndianPremierLeague (@IPL) May 6, 2026

IPL में किसी एक जगह पर किसी विरोधी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा जीत

11 - मुंबई vs कोलकाता, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई(13 मैच)

10 - सनराइजर्स vs पंजाब, हैदराबाद (11 मैच)

9 - कोलकाता vs पंजाब, कोलकाता (15 मैच)

9 - चेन्नई vs कोलकाता, चेन्नई (13 मैच)

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कूपर कोनोली का शतक हुआ बेकार

236 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत बेहद शर्मनाक रही. टीम ने मात्र 1.1 ओवर में 4 रन पर 2 विकेट और 3.2 ओवर तक 23 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे. पंजाब की ओर से कूपर कोनोली ने अकेले दम पर लड़ाई लड़ी और 59 गेंदों में नाबाद 107 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी का सहारा नहीं मिला. पंजाब की टीम निर्धारित ओवरों में 202/7 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई.

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अंक तालिका में शीर्ष पर सनराइजर्स

इस जीत के साथ सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2026 की अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है. हैदराबाद के लिए यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि 220+ रनों का बचाव करने के मामले में उनका रिकॉर्ड शत-प्रतिशत रहा है, जहां उन्होंने 11 मैचों में से सभी 11 में जीत दर्ज की है. पैट कमिंस की अगुवाई वाली गेंदबाजी यूनिट ने इस बड़े स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव कर अपनी टीम को 14 अंकों के साथ नंबर 1 बना दिया है.